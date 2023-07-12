Россияне рассказали об идеальном отечественном автомобиле

Для большинства опрошенных россиян идеальный автомобиль — черный седан за 1 млн рублей, говорится в исследовании экспертов сервиса для покупки и продажи автомобилей «СберАвто» и финтех-компании «ЮMoney». «Известия» ознакомились с документом 12 июля.

Выбирая идеальный тип кузова для российской машины авто, 23% респондентов проголосовали за седан. На втором месте — кроссовер (выбрали 21%), на третьем — внедорожник (19%) и универсал (19%), на четвертом — хэтчбек (12%), на пятом — купе (6%).

Бензиновый тип двигателя по-прежнему самый популярный у россиян — его выбрали 49% участников опроса.

Относительно цвета, россияне больше всего предпочтение отдают черному (30%), серебристому (18%), белому (16%), синему (10%) и баклажановому (7%).

Готовы купить произведенный в России автомобиль за 1 млн рублей 32% опрошенных, чуть меньше — 26% — согласны заплатить от 1 млн рублей до 2 млн рублей, 23% — до 500 тыс. рублей.

По мнению респондентов, самые важные критерии идеальной отечественной машины — надежность, доступная цена, комфорт, недорогое обслуживание и экономичный расход топлива.

В то же время, в исследовании отмечается, что в 2023 году самым популярным отечественным автомобилем стала Lada Granta, на которую приходится 45% от всех продаж отечественных авто на платформе «СберАвто».

Ранее, 5 июля, основатель автомобильного маркетплейса FRESH Денис Мигаль рассказал «Известиям», что спрос на новые автомобили растет — в июне россияне приобрели в 2,5 раза больше авто, чем в аналогичном месяце 2022 года. При этом он выразил мнение, что положительная динамика сохранится до конца текущего года.