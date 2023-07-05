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Эксперт спрогнозировал рост спроса на новые автомобили в России

Эксперт Мигаль: среди новых автомобилей лидеры по продажам — китайские и отечественные бренды
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Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев
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Спрос на новые автомобили растет — в июне россияне приобрели в 2,5 раза больше авто, чем в аналогичном месяце 2022 года, рассказал «Известиям» 5 июля основатель автомобильного маркетплейса FRESH Денис Мигаль. Эксперт считает, что положительная динамика сохранится до конца текущего года.

«По моему мнению, положительная динамика первого летнего месяца будет сохраняться до конца текущего года и идет на увеличение, если не будет очередных геополитических и экономических потрясений. Предпосылкой к этому станет расширение ассортимента в сегменте новых авто, в основном за счет китайских производителей. Например, летом ожидается выход на российский рынок EXEED RX, Haval M6 и других моделей», — отметил он.

При этом эксперт уточнил, что в настоящее время в сегменте новых автомобилей лидерами по продажам являются представители китайских и отечественных автоконцернов. Так, в июне этого года модели Lada заняли около 30% от всей реализации. Также в пятерке лидеров бренды из КНР: Chery, Haval, Geely, Changan и OMODA.

«Основная причина таких позиций — дефицит автомобилей из Европы и Кореи, а ввезенные при помощи параллельного импорта модели стоят значительно дороже», — объяснил Мигаль.

Кроме того, он добавил, что практически все машины, завезенные до кризиса, — корейские и немецкие автомобили — по-прежнему пользуются высоким спросом:

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Ранее, 3 июля, пресс-служба маркетингового агентства НАПИ сообщила, что за первые пять месяцев 2023 года в РФ реализовали 4,4 тыс. подержанных электромобилей ― этот показатель на 19,2% выше аналогичного периода 2022 года.

29 июня аналитики «СберАвто» рассказали, что Volkswagen Tiguan, Kia Sportage и Nissan Qashqai стали лидерами российского рынка среди подержанных кроссоверов и внедорожников.

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