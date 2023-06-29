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Названы самые продаваемые кроссоверы на вторичном рынке

«СберАвто»: Volkswagen Tiguan, Kia Sportage и Nissan Qashqai — лидеры среди кроссоверов на вторичном рынке
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Фото: Global Look Press/imago stock&people
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Volkswagen Tiguan, Kia Sportage и Nissan Qashqai стали лидерами российского рынка среди подержанных кроссоверов и внедорожников, сообщают 29 июня аналитики «СберАвто».

За первые полгода текущего года наибольшим спросом пользовались подержанные авто таких брендов, как Nissan (10% от общего числа), Toyota (9%), Hyundai (8%), Kia (7%) и BMW (7%). Как правило, самыми популярными были модели 2015 и 2016 годов выпуска.

Тем временем самыми востребованными оказались Volkswagen Tiguan, Kia Sportage, Nissan Qashqai, Nissan X-Trail и Mitsubishi Outlander.

Больше всего покупателей внедорожников и кроссоверов проживают в Москве (18%), Санкт-Петербурге (6%), Московской области (5%), Приморском крае (4%) и Республике Татарстан (4%).

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Один из российских дилеров 29 июня сообщил о планах в ближайшем времени наладить поставки китайского кроссовера Roewe RX5, конкурента Mitsubishi Outlander и Nissan X-Trail. Автомобили будут поставляться в Россию по параллельному импорту и будут представлены на рынке в нескольких комплектациях.

Roewe RX5 оснащен турбированным полуторалитровым двигателем мощностью 188 л.с. в связке с роботизированной трансмиссией с двумя сцеплениями и приводом на переднюю колесную ось.

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