В России анонсировали продажи китайского кроссовера Roewe RX5

Один из российских дилеров планирует в ближайшем времени наладить поставки китайского кроссовера Roewe RX5, конкурента Mitsubishi Outlander и Nissan X-Trail. Об этом 29 июня сообщает Autonews.ru.

Автомобили будут поставляться в Россию по параллельному импорту и будут представлены на рынке в нескольких комплектациях.

Roewe RX5 оснащен турбированным полуторалитровым двигателем мощностью 188 л.с. в связке с роботизированной трансмиссией с двумя сцеплениями и приводом на переднюю колесную ось.

Кроссовер может похвастать такими опциями, как 20-дюймовые колесные диски, климат-контроль, кожаная отделка интерьера, круиз-контроль, большой дисплей медиасистемы, цифровая приборная панель и многочисленные системы активной и пассивной безопасности водителя и пассажиров.

На российском рынке 20 июня появились кроссоверы Roewe RX8, ввезенные из Китая по параллельному импорту. Габариты автомобиля: 4930 мм ― длина, 1930 мм ― ширина, 1810 мм ― высота. Roewe оснащен турбированным бензиновым мотором объемом 231 л.с. (360 Нм) в паре с шестиступенчатой автоматической коробкой передач и приводом на заднюю ось. Разгон кроссовера до первой «сотни» занимает 9,1 с.