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Спрос на подержанные электромобили продолжает расти среди россиян

НАПИ: спрос на подержанные электромобили продолжает расти среди россиян
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Фото: Global Look Press/Peerapon Boonyakiat
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За первые пять месяцев 2023 года в России реализовали 4,4 тыс. подержанных электромобилей ― этот показатель на 19,2% выше к 2022 году. Об этом 3 июля сообщает пресс-служба маркетингового агентства НАПИ.

Самым популярным электромобилем с пробегом на российском рынке остается Nissan Leaf ― на модель приходится 51,2% от всего количества проданных электрокаров. На втором месте находится Tesla Model 3 (10,1%). Тройку лидеров замыкает BMW i3 ― модель занимает 4,5% от общего рынка.

Кроме того, в топ-11 самых популярных электрокаров на вторичном рынке вошли такие модели, как Tesla Model S (4,3%), Tesla Model Y (3,6%), Hyundai Kona (3,3%), Tesla Model X (2,6%), Porsche Taycan (2,5%), Audi e-tron (1,9%), Volkswagen ID.4 (1,6%), Mitsubishi i-MiEV (1,4%).

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На российском рынке 29 июня появились электромобили Hyundai Ioniq 6, завезенные в страну по параллельному импорту. Базовая версия Ioniq 6, привезенная из Соединенных Штатов, оборудована электромотором мощностью 229 л.с., закрепленным на задней оси. Автомобиль может предложить батарею на 77 кВтч, адаптивный круиз-контроль, сиденья с подогревом, литые колесные диски.

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