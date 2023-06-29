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В России в продаже появились электромобили Hyundai Ioniq 6

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Фото: Hyundai
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На российском рынке появились электромобили Hyundai Ioniq 6, завезенные в страну по параллельному импорту. Об этом 29 июня, в четверг, сообщает «Газета.Ru».

Цены на электроседан Hyundai варьируются в диапазоне от 4,7 до 6,7 млн рублей. На выбор покупателю предложены две версии электрокара: в базовой комплектации и в версии с увеличенным запасом хода Long Range.

Базовая версия Ioniq 6, привезенная из Соединенных Штатов, оборудована электромотором мощностью 229 л.с., закрепленным на задней оси. Автомобиль может предложить батарею на 77 кВтч, адаптивный круиз-контроль, сидения с подогревом, литые колесные диски.

В комплектации Long Range Ioniq 6, произведенный для рынка Южной Кореи, оснащен двигателем мощностью 329 л.с. с приводом на обе оси. Запас хода такой версии электромобиля составляет 583 км. Из опций седан оборудован электрорегулировкой кресел, их подогревом и вентиляцией, многозонным климат-контролем, панорамной крышей, металлическими накладками на педали.

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В салонах российских дилеров 28 июня появились электрокроссоверы Ford Territory, предназначенные для китайского рынка. Цена на автомобили начинается от 3,5 млн рублей. Электрический кроссовер Ford поставляется с электромотором мощностью 163 л.с. (280 Нм). Максимальная скорость автомобиля ― 150 км/ч, а «сотню» Territory набирает за 9,5 с. Запас хода Ford Territory на одной зарядке ― 435 км.

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