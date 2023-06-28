В России в продаже появился электрокар Ford Territory

В салонах российских дилеров появились электрокроссоверы Ford Territory, предназначенные для китайского рынка. Цена на автомобили начинается от 3,5 млн рублей, сообщает 28 июня «Газета.Ru».

Автомобиль произведен на совместном предприятии JMC-Ford в Китае. Габариты кроссовера: длина ― 4580 мм, размер колесной базы — 2716 мм.

Электрический кроссовер Ford поставляется с расположенном на передней оси электромотором мощностью 163 л.с. (280 Нм). Максимальная скорость автомобиля ― 150 км/ч, а «сотню» Territory набирает за 9,5 с. Запас хода Ford Territory на одной зарядке ― 435 км.

Новинка российского рынка может похвастать такими опциями, как светодиодная оптика, панорамная крыша, климат-контроль, цифровая приборная панель, 10-дюймовый дисплей системы мультимедиа, передний и задний парктроники, а также камера заднего вида.

Немецкий автопроизводитель Volkswagen 28 июня принял решение сократить выпуск электромобилей на ближайшие две недели ввиду падения спроса на 30%. Из-за низких продаж электромобилей Volkswagen объявил об отмене нескольких рабочих смен на заводе в Эмдене, где выпускают кроссоверы ID.4 и седаны ID.7. Кроме того, автозавод объявил об увеличенном с двух до трех недель корпоративном отпуске. Также порядка 300 из 1,5 тыс. временных сотрудников потеряют свои рабочие места уже в августе.