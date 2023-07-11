В УПЦ сообщили о захвате властями Украины корпуса Киево-Печерской лавры

Адвокат протоиерей Никита Чекман, выступающий в интересах Украинской православной церкви (УПЦ), заявил, что представители киевского режима пытаются захватить один из корпусов монастыря на территории Киево-Печерской лавры. Об этом он написал во вторник, 11 июля, в своем Telegram-канале.

«Только сообщили, что происходит захват 54-го корпуса», — говорится в сообщении.

Адвокат также разметил фотографии, подтверждающие присутствие украинской полиции на территории монастыря, в том числе сотрудников спецподразделения в красных беретах.

Ранее, 6 июля, Чекман сообщил о захвате 70-го корпуса со стороны киевского режима. Представители заповедника «Киево-Печерская лавра» при содействии полиции сорвали замки и проникли в здание, уточнил он.

На Украине продолжают притеснять УПЦ. 1 июля стало известно, что Киев решил прекратить доступ монахов УПЦ к корпусам Киево-Печерской лавры. В Украинской православной церкви назвали данное требование администрации незаконным, так как по этому вопросу нет решения суда, а решения киевских властей уже обжалуются в судебном порядке.

Позже представителями УПЦ был подан подан иск, рассмотрение которого суд назначил на 19 июля.

Ранее, 26 июня, украинские власти потребовали от УПЦ официально заявить о своем разрыве с Русской православной церковью (РПЦ). От УПЦ требуют подготовить заявления о выходе из епископата, cинода, синодальных учреждений, затем направить их архиереям и клирикам, а также обнародовать эти сообщения.

В 2022 году украинские власти активизировали действия, направленные против УПЦ. Они проводили обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в том числе в Киево-Печерской лавре, с целью найти след «антиукраинской деятельности». Так, в декабре 2022 года Службой безопасности Украины (СБУ) было заведено 50 уголовных дел в отношении священников УПЦ.