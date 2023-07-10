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В СК передадут дело о гибели мужчины после конфликта с юристом Понасенкова

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Уголовное дело о смертельной драке юриста историка и блогера Евгения Понасенкова (признан в России иноагентом) Рамиса Зарипова передают для расследования в Следственный комитет (СК) РФ. Об этом 10 июля сообщил источник «Известий».

«Уголовное дело будет передано в столичный Следственный комитет, где следователи дадут оценку и квалификацию действиям юриста. Предварительно, переквалифицируют на статью 109 УК РФ о причинении смерти по неосторожности», — сообщил собеседник.

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Ранее в этот день источник «Известий» сообщил, что бизнесмен Олег Дибров, пострадавший во время конфликта с Евгением Понасенковым, умер в больнице. Больше месяца он был в коме.

5 июля сообщалось, что состояние Диброва оценивается медиками как критическое. Врачи давали отрицательные прогнозы, заявляя, что шансы, что Дибров выживет, крайне малы.

В начале июня Дибров подошел на улице в центре Москвы к Понасенкову и его приятелю — юристу Рамису Зарипову. По данным источника «Известий», Дибров стал оскорблять блогера, из-за чего юрист Понасенкова Рамис Зарипов оттолкнул мужчину. Тот споткнулся и упал. Позже его доставили в реанимацию с травмой головы.

По версии Понасенкова, пострадавший мужчина не отставал от него, на давал уйти, приставал, хамил, оскорблял и угрожал. Он подтвердил, что Зарипов действительно оттолкнул Диброва, и тот упал, а затем он добавил, что для разбирательства в произошедшем вызывали полицию.

В июне прошлого года Министерство юстиции РФ внесло в реестр СМИ-иноагентов ООО «Первый научный», принадлежащее Понасенкову. До этого, 1 апреля, Минюст включил в список СМИ-иноагентов самого блогера Понасенкова.

Евгений Понасенков — российский публицист, телеведущий, актер, театральный режиссер и блогер, получивший известность благодаря прозвищу Маэстро.

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