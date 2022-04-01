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Минюст РФ включил в список СМИ-иноагентов блогера Евгения Понасенкова

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Министерство юстиции России включило в реестр СМИ-иноагентов блогера Евгения Понасенкова. Его фамилия в реестре появилась в пятницу, 1 апреля.

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Евгений Понасенков — российский публицист, телеведущий, актер, театральный режиссер и блогер, получивший широкую известность благодаря прозвищу Маэстро, которое породило множество мемов в Рунете.

Кроме Понасенкова, в реестре появилось имя основательницы издания The Bell Елизаветы Осетинской, а также Анны Голубевой, Аллы Константиновой, Мария Борзуновой, Мурада Мурадова, Ирины Малковой и Виктора Воробьёва.

28 марта Минюст включил в список СМИ-иноагентов германское издание Deutsche Welle (DW). Ранее, 9 марта, по решению суда информационные материалы DW были признаны экстремистскими в Белоруссии.

До этого, 4 марта, в Роскомнадзоре разъяснили, что блокировка в России сайтов ряда СМИ-иноагентов, а также некоторых других ресурсов связана с неоднократным распространением ими фейковых публикаций о спецоперации в Донбассе.

3 марта официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия сталкивается с информационным терроризмом со стороны Запада. Как подчеркнули в Минобороны РФ, по мере успешного выполнения российскими вооруженными силами операции в Донбассе констатируется нарастание количества фейков.

В середине февраля из-за обострения ситуации в Донбассе в результате обстрелов со стороны украинских военных Донецкая и Луганская народные республики попросили о признании независимости и объявили об эвакуации мирного населения в Россию.

21 февраля Путин подписал соответствующий указ. 24 февраля Россия начала спецоперацию по защите мирного населения Донбасса. Как уточнял пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины.

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