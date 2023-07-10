Скончался пострадавший в конфликте с участием Понасенкова мужчина

Гендиректор юркомпании Олег Дибров, пострадавший в ходе конфликта с юристом блогера Евгения Понасенкова (признан иноагентом в РФ), скончался. Об этом 10 июля заявил источник «Известий».

«Дибров скончался в больнице», — сказал он.

Больше месяца мужчина провел в коме и находился в критическом состоянии.

О конфликте стало известно 7 июня. По словам Понасенкова, на улице к нему и другим прохожим стал приставать пьяный незнакомец. Как поделился источник «Известий», приятель блогера, юрист Рамис Зарипов, оттолкнул мужчину, тот споткнулся и упал. Личность пострадавшего была установлена, им оказался 55-летний гендиректор юридической компании Олег Дибров.

По словам источника, у Диброва были диагностированы открытая черепно-мозговая травма и другие травмы головы. 8 июня его прооперировали, он находился в тяжелом состоянии на ИВЛ.

В тот же день в отношении Зарипова было возбуждено уголовное дело.