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После конфликта с участием Понасенкова в Москве возбуждено уголовное дело

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Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев
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После конфликта с участием блогера Евгения Понасенкова (признан в РФ иноагентом) в центре Москвы возбуждено уголовное дело, сообщает в четверг, 8 июня, источник «Известий».

О конфликте на Арбате с участием Понасенкова накануне, 7 июня, сообщил источник «Известий». Как рассказал собеседник, приятель Понасенкова, его юрист Рамис Зарипов, во время потасовки оттолкнул мужчину, тот споткнулся и упал.

По словам самого Понасенкова, во время прогулки к нему, поклонникам и другим прохожим стал приставать неизвестный мужчина. Он не отставал от блогера, не давал ему уйти, приставал, хамил, оскорблял и угрожал. В свою очередь, приятель Понасенкова, предположительно Зарипов, оттолкнул мужчину. Однако драки не было, утверждает блогер.

Впоследствии «обидчик» попал в реанимацию из-за полученной внутричерепной гематомы.

Днем ранее Понасенков отмечал, что никакой проверки в отношении него не проводится.

Материал дополняется.

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