Понасенков рассказал подробности конфликта в Москве

Блогер Евгений Понасенков (признан в РФ иноагентом) назвал выдумкой информацию о драке с прохожим в центре Москвы .

«Это всё выдумка. Просто вчера вечером гулял по арбатским переулкам, фотографировался с поклонниками, как обычно», — рассказал он 7 июня.

По словам Понасенкова, во время прогулки к нему, поклонникам и другим прохожим стал приставать неизвестный мужчина. Он не отставал от блогера, не давал ему уйти, приставал, хамил, оскорблял и угрожал.

«Мой приятель его оттолкнул, никакой драки не было. И тот, поскольку пьяный, как-то попятился, возможно, потом упал. Это всё», — сказал блогер.

Поскольку зачинщик конфликта оскорблял блогера, Понасенков вызвал полицию на место инцидента, чтобы как-то наказать нарушителя правопорядка.

«Драки не было, никто никому кулаком не ударил», — подчеркнул собеседник.

Также блогер отметил, что никакой проверки в отношении него не проводится.

Ранее в среду источник «Известий» сообщил, что полиция проверяет Понасенкова после конфликта в центре Москвы. Оппонент блогера в результате произошедшего попал в реанимацию.

Как рассказал информатор, мужчину оттолкнул приятель Понасенкова, его юрист Рамис Зарипов. Агрессор споткнулся и упал. У госпитализированного диагностирована внутричерепная гематома.