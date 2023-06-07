Понасенков рассказал подробности конфликта в Москве
Блогер Евгений Понасенков (признан в РФ иноагентом) назвал выдумкой информацию о драке с прохожим в центре Москвы .
«Это всё выдумка. Просто вчера вечером гулял по арбатским переулкам, фотографировался с поклонниками, как обычно», — рассказал он 7 июня.
По словам Понасенкова, во время прогулки к нему, поклонникам и другим прохожим стал приставать неизвестный мужчина. Он не отставал от блогера, не давал ему уйти, приставал, хамил, оскорблял и угрожал.
«Мой приятель его оттолкнул, никакой драки не было. И тот, поскольку пьяный, как-то попятился, возможно, потом упал. Это всё», — сказал блогер.
Поскольку зачинщик конфликта оскорблял блогера, Понасенков вызвал полицию на место инцидента, чтобы как-то наказать нарушителя правопорядка.
«Драки не было, никто никому кулаком не ударил», — подчеркнул собеседник.
Также блогер отметил, что никакой проверки в отношении него не проводится.
Ранее в среду источник «Известий» сообщил, что полиция проверяет Понасенкова после конфликта в центре Москвы. Оппонент блогера в результате произошедшего попал в реанимацию.
Как рассказал информатор, мужчину оттолкнул приятель Понасенкова, его юрист Рамис Зарипов. Агрессор споткнулся и упал. У госпитализированного диагностирована внутричерепная гематома.