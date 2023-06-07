Евгения Понасенкова проверяют после конфликта в центре Москвы

Блогера Евгения Понасенкова (признан в РФ иноагентом) полиция проверяет после конфликта с мужчиной в центре Москвы, который в результате попал в реанимацию. Об этом рассказал источник «Известий» в среду, 7 июня.

При этом сам Понасенков утверждает, что гулял со знакомым и фотографировался с поклонниками, когда к ним подошел неизвестный и начал оскорблять.

Тогда, по данным источника, приятель Понасенкова, его юрист Рамис Зарипов, оттолкнул мужчину, тот споткнулся и упал. Известно, что пострадавший в настоящее время находится в больнице. У него диагностирована внутричерепная гематома и алкогольное опьянение.

«В переулке Сивцев Вражек Понасенков и Зарипов столкнулись с пьяным мужчиной. Между ними завязался конфликт, прохожий начал угрожать блогеру. Юрист Понасенкова оттолкнул мужчину, после чего он упал. Мужчину доставили в реанимацию с травмой головы», — сообщил источник.

Сам Зариповв в беседе с «Известиями» отказался комментировать ситуацию.

В июне прошлого года Министерство юстиции РФ внесло в реестр СМИ-иноагентов ООО «Первый научный», принадлежащее Понасенкову. До этого, 1 апреля, Минюст включил в список СМИ-иноагентов самого блогера Понасенкова.

Евгений Понасенков — российский публицист, телеведущий, актер, театральный режиссер и блогер, получивший известность благодаря прозвищу Маэстро.