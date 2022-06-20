Минюст внес созданную Понасенковым организацию в реестр СМИ-иноагентов

Министерство юстиции внесло 20 июня в реестр СМИ-иноагентов ООО «Первый научный», принадлежащее блогеру Евгению Понасенкову.

«В соответствии с распоряжением Минюста России от 20 июня 2022 года в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента, включено общество с ограниченной ответственностью «Первый научный». Указанное юридическое лицо было учреждено физическим лицом, ранее включенным в реестр, — Понасенковым Е.Н.», — говорится в сообщении министерства.

1 апреля Минюст включил в список СМИ-иноагентов и самого блогера Понасенкова.

Евгений Понасенков — российский публицист, телеведущий, актер, театральный режиссер и блогер, получивший широкую известность благодаря прозвищу Маэстро.