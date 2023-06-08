Установлена личность пострадавшего в конфликте с Понасенковым мужчины

Мужчину, пострадавшего в конфликте с блогером Евгением Понасенковым (признан в РФ иноагентом), зовут Олег Дибров, ему 55 лет, сообщил 8 июня источник «Известий».



Также стало известно, что пострадавший — генеральный директор компании, которая занимается юридическими услугами.



Друг пострадавшего мужчины, Николай Базаров, рассказал, что искал своего приятеля несколько дней. По его словам, у Диброва не было в момент конфликта с собой документов, поскольку он оставил их в офисе.



«Адекватный, нормальный человек. Он прописан в одном месте, живет в другом месте, снимает квартиру. Всё хорошо у него, две дочки», — рассказал мужчина.

Слова о том, что Дибров — пьяница, отмечает Базаров, не правдивы, поскольку лишь иногда приятель «может выпить максимум бутылку вина».



По сообщению источника «Известий», 8 июня пострадавшего мужчину прооперировали. Он находится в тяжелом состоянии на ИВЛ. Уточняется, что у Диброва диагностированы открытая черепно-мозговая травма и другие травмы головы.



В отношении приятеля Понасенкова, юриста Рамиса Зарипова, который оттолкнул мужчину, якобы оскорблявшего блогера и его поклонников, возбуждено уголовное дело.



Ранее, 7 июня, стало известно о конфликте Понасенкова с неизвестным мужчиной. По словам блогера, на улице к нему и другим прохожим стал приставать пьяный незнакомец. Как поделился источник «Известий», приятель Понасенкова оттолкнул мужчину, тот споткнулся и упал.



Позже источник «Известий» сообщил, что полиция проверяет Понасенкова после конфликта в центре Москвы. Блогер сказал, что никакой проверки в отношении него не проводится.