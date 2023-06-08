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Пострадавший в конфликте с другом Понасенкова перенес операцию

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
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Мужчина, пострадавший в ходе конфликта с юристом блогера Евгения Понасенкова (признан иноагентом в РФ) перенес операцию. Об этом заявил источник «Известий» 8 июня.

«Прохожего, которого толкнул Рамис Зарипов (юрист, приятель Понасенкова — Ред.), прооперировали нейрохирурги. Его личность до сих пор не установлена. Мужчина находится в тяжелом состоянии на ИВЛ», — рассказал источник.

Уточняется, что в настоящий момент врачи борются за жизнь мужчины — у него диагностированы открытая черепно-мозговая травма, тяжелый ушиб мозга, переломы костей свода и другие травмы головы.

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О конфликте на Арбате с участием Понасенкова накануне, 7 июня, сообщил источник «Известий». Сам инцидент произошел днем ранее.

По словам самого Понасенкова, во время прогулки к нему, поклонникам и другим прохожим стал приставать неизвестный мужчина. Он не отставал от блогера, не давал ему уйти, приставал, хамил, оскорблял и угрожал. Однако драки не было, утверждает блогер.

В отношении Зарипова возбуждено уголовное дело.

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