Врачи оценивают состояние пострадавшего в стычке с Понасенковым как критическое

Состояние Олега Диброва, пострадавшего в конфликте с блогером Евгением Понасенковым (признан в России иноагентом), оценивается медиками как критическое. Об этом сообщает 5 июля источник «Известий».

«Прогнозы докторов отрицательные. Шансы, что Дибров выживет, крайне малы, однако медики продолжают бороться за его жизнь», — отмечено в сообщении.

По данным источника, пострадавший во время драки до сих пор находится в коме. Пациент полностью дезориентирован и может реагировать только на раздражители.

Ранее, 20 июня, источник «Известий» также подтвердил, что состояние Диброва остается тяжелым. Сообщалось, что у пострадавшего выявлен ряд осложнений: острый гнойный отит, острая дыхательная недостаточность. Начались сбои и в работе других органов.

В начале июня Дибров подошел на улице в центре Москвы к Понасенкову и его приятелю — юристу Рамису Зарипову. По данным источника «Известий», Дибров оскорблял блогера, после чего Зарипов оттолкнул мужчину. Тот споткнулся и упал. Позже его доставили в реанимацию с травмой головы.

Сам Понасенков вскоре рассказал, что мужчина не отставал от него, на давал уйти, приставал, хамил, оскорблял и угрожал. Он признал, что Зарипов действительно оттолкнул Диброва и тот упал. При этом он добавил, что для разбирательства в произошедшем была вызвана полиция.