Источник сообщил о тяжелом состоянии пострадавшего в стычке с Понасенковым

Состояние Олега Диброва, пострадавшего в конфликте с блогером Евгением Понасенковым (признан в России иноагентом) остается тяжелым. Об этом сообщил 20 июня источник «Известий».

У пострадавшего, по данным источника, ряд осложнений: острый гнойный отит, острая дыхательная недостаточность. Кроме того, сбои начались и в работе других органов.

Также стали известны результаты экспертиз на наличие алкоголя в организме Диброва — уровень этанола в крови составил 2,1 промилле.

В начале июня Дибров подошел на улице в центре Москвы к Понасенкову и его приятелю — юристу Рамису Зарипову. По данным источника «Известий», Дибров оскорблял блогера и Зарипов оттолкнул мужчину, тот споткнулся, упал. Позже его доставили в реанимацию с травмой головы.

Сам Понасенков вскоре также рассказал, что мужчина не отставал от него, не давал ему уйти, приставал, хамил, оскорблял и угрожал. Он также признал, что Зарипов оттолкнул Диброва и тот упал. Однако уточнил, что на место происшествия была вызвана полиция.