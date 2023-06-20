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Источник сообщил о тяжелом состоянии пострадавшего в стычке с Понасенковым

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Фото: Commons.wikimedia.org
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Состояние Олега Диброва, пострадавшего в конфликте с блогером Евгением Понасенковым (признан в России иноагентом) остается тяжелым. Об этом сообщил 20 июня источник «Известий».

У пострадавшего, по данным источника, ряд осложнений: острый гнойный отит, острая дыхательная недостаточность. Кроме того, сбои начались и в работе других органов.

Также стали известны результаты экспертиз на наличие алкоголя в организме Диброва — уровень этанола в крови составил 2,1 промилле.

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В начале июня Дибров подошел на улице в центре Москвы к Понасенкову и его приятелю — юристу Рамису Зарипову. По данным источника «Известий», Дибров оскорблял блогера и Зарипов оттолкнул мужчину, тот споткнулся, упал. Позже его доставили в реанимацию с травмой головы.

Сам Понасенков вскоре также рассказал, что мужчина не отставал от него, не давал ему уйти, приставал, хамил, оскорблял и угрожал. Он также признал, что Зарипов оттолкнул Диброва и тот упал. Однако уточнил, что на место происшествия была вызвана полиция.

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