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В Центробанке предупредили россиян о новой схеме мошенников

Центробанк: мошенники начали приглашать россиян на «личный прием в Банк России»
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Центральный банк (ЦБ) России обнаружил новую мошенническую схему аферистов. Они приглашают россиян на «личный прием в Банк России», чтобы вступить в контакт с потенциальной жертвой. Об этом 10 июля сообщила пресс-служба регулятора в Telegram-канале.

Как отмечают в ЦБ, мошенники усовершенствовали свою схему, используя для этого подменный адрес электронной почты.

Такие письма начинаются с обращения по имени и отчеству, в них указываются время приема и настоящий адрес Банка России в регионе проживания потенциальной жертвы. Злоумышленники меняют свой электронный адрес, указывая домен Банка России cbr.ru, чтобы обращение выглядело правдоподобно.

Как сообщили в регуляторе, Банк России по собственной инициативе не приглашает граждан на личный прием, а работники не звонят и не высылают копий документов.

Россиянам порекомендовали не реагировать на такого рода приглашение и удалить его, если не было записи на прием.

«Для уточнения любых вопросов можно позвонить в контактный центр Банка России по бесплатному номеру 8 (800) 300-30-00 (для звонков с мобильного — короткий номер 300)», — советует ЦБ РФ.

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Накануне глава департамента информационной безопасности Центробанка РФ Вадим Уваров сообщил, что объем средств, похищенных кибермошенниками в РФ с начала 2023 года, достиг 4,5 млрд рублей — на 30% больше, чем в среднем за 2022-й. При этом финансовые организации за первые три месяца года отразили 2,7 млн атак кибермошенников на счета клиентов и спасли 700 млрд рублей.

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