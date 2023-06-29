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Встает охрана: пострадавшим от телефонных мошенников предложили компенсировать убытки

Правительство и ЦБ РФ защитят от «служб безопасности»
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Правительство предложило усовершенствовать механизм возврата денежных средств, добровольно переданных гражданами мошенникам или похищенных со счетов. Поправки планируется внести в закон «О национальной платежной системе». Как уточнила пресс-служба Центробанка, банки будут обязаны возместить всю сумму перевода, если счет получателя появится в особой базе данных — «О случаях и попытках осуществления переводов денежных средств без согласия клиента». Также на банки возложат обязанность замораживать переводы по сомнительным операциям на два дня. В этот период трансакцию можно будет отменить. Подробности — в материале «Известий».

Плюсы и минусы

Предложенная инициатива ударит по банкам, комментирует управляющий партнер аналитического агентства «ВМТ Консалт» Екатерина Косарева.

— Во-первых, это потребует увеличения сложности и затрат на технологическую инфраструктуру. Для эффективной реализации механизма компенсаций и защиты от мошенничества банкам может потребоваться значительное обновление и модернизация своих технологических систем и инфраструктуры. Это может включать в себя внедрение новых систем мониторинга, расширение баз данных, обновление программного обеспечения и т. д. Эти изменения могут потребовать значительных денежных вложений и времени на реализацию, что может отразиться на финансовом состоянии банков. Во-вторых, рост риска негативного имиджа и репутационных потерь. В случае недостаточной эффективности механизма компенсаций или продолжающегося уровня мошенничества банкам грозит риск негативного имиджа и снижения доверия со стороны клиентов. Эти проблемы могут привести к оттоку клиентов и снижению прибыльности, — считает Косарева.

Кроме того, внедрение новых механизмов и изменений в процедурах также может повысить операционные риски для банков.

офис банка
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

— Возможны задержки и ошибки при осуществлении компенсаций, увеличение количества спорных случаев и исков со стороны клиентов, а также необходимость усиленной защиты информационных систем от кибератак, — продолжает она.

Однако эксперт видит и положительные стороны.

Введение обязательства возмещать суммы переводов на счета мошенников создает стимул для банков повышать свой уровень безопасности и предотвращать мошеннические операции. Вырастет и осведомленность клиентов. Клиенты станут более осведомленными и осторожными при совершении финансовых операций. Они могут обращать больше внимания на подозрительные ситуации, следить за безопасностью своих аккаунтов и использовать дополнительные меры аутентификации. А обязательное приостановление переводов на два дня и возможность отмены перевода предоставят клиентам больше времени для осмотра и подтверждения операций. Это может дать клиентам большую уверенность и контроль, — подытоживает Екатерина Косарева.

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Важно убрать причину

Противодействие мошенничеству в финансовой сфере должно носить комплексный характер, включая как меры профилактики, так и компенсации пострадавшим в случаях, когда банки не выполнили требования, которые сейчас рассматриваются Государственной думой, утверждает ведущий научный сотрудник Центра технологий государственного управления РАНХиГС Алексей Ефремов.

— Кредитные организации, вероятно, должны будут формировать соответствующие компенсационные резервы, что, в свою очередь, повлияет на стоимость банковских услуг.

По его мнению, альтернативный механизм — страхование от мошенничества — в настоящее время также активно развивается кредитными организациями. Но оно носит добровольный характер и несет дополнительные издержки для клиентов банков.

телефонные мошенники
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

Вместе с тем подавляющее большинство мошенничеств основано на методах социальной инженерии:

— Необходимо массовое развитие финансовой грамотности, которая должны включать в себя и вопросы информационной безопасности в финансовой сфере, развития у людей элементарных навыков критического мышления. Лично мне несколько раз звонили неизвестные лица в мессенджер WhatsApp (принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской), представляясь сотрудниками МВД. Элементарный ответ: вообще-то данный мессенджер запрещен для использования правоохранительными органами. И они сразу бросали трубку, — делится опытом Алексей Ефремов.

Бежать и не угнаться

Инициатива в целом заслуживает одобрения. Тем не менее в части реализации есть подводные камни, считает генеральный директор «Альфа-Форекс» Гузель Проценко.

— Кредитные организации должны будут компенсировать чужую неосторожность и чужую финансовую безграмотность. Эти расходы банковский сектор вполне может переложить на плечи других клиентов в виде, например, роста или ввода комиссий. Кроме того, речь идет только об определенных счетах, попавших в базу. Никакой компенсации ждать тем, кто перечислил средства на счет вне списка, не приходится.

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Между тем, с сожалением отмечает собеседница «Известий», регулятор не успевает реагировать на действия недобросовестных участников рынка.

— Принимать меры по телефонным мошенничествам начали относительно недавно. А прогресс не стоит на месте, и злоумышленники явно улучшили свои навыки. Теперь используются приложения для знакомств, осваиваются нейросети, генерирующие изображения и видеозаписи с голосом родственников. Законодательной базы, которая ограничивала бы использование подобных решений, пока нет, — резюмирует Гузель Проценко.

перевод денег
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

Поле для злоупотреблений

Потенциальным подводным камнем в предложенных механизмах выплаты компенсаций клиентам является финансовая нагрузка на банковский сектор, полагает заместитель директора Банковского института развития Юлия Макаренко.

— Банкам придется нести дополнительные расходы. Это может повлечь за собой увеличение операционных издержек и снижение прибыльности банков.

По ее словам, обязательство приостанавливать переводы по явно мошенническим операциям на два дня может привести к увеличению числа заблокированных операций, включая законные переводы, что может вызвать недовольство у клиентов.

Эксперт также отмечает необходимость учесть возможность злоупотребления системой компенсаций со стороны клиентов.

— Некоторые клиенты могут подавать ложные заявления о мошенничестве. Это может привести к увеличению нагрузки на банки, требующих дополнительных ресурсов для проверки и рассмотрения таких заявлений, — заключает Юлия Макаренко.

офис банка
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

Вред экономике

Мера хорошая, поскольку объемы хищений только растут, оценивает инициативу правительства директор департамента корпоративных финансов ИК «ИВА Партнерс» Артем Тузов.

— Реестр подозрительных получателей средств и возможность на два дня блокировать переводы действительно должны уменьшить число хищений «с карты на карту». При этом чудес ждать не стоит. Мошенники подстраиваются под ограничения и будут искать другие способы хищений. В том числе может повыситься процент граждан, которые снимают средства и передают их мошенникам в наличной форме.

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Как говорит Тузов, ежегодно объемы хищений средств у клиентов банков растут.

— Правительство принимает меры, чтобы сдержать рост мошеннических операций. На уровне отдельных банков проблема решена быть не может. ЦБ РФ нужны полномочия. При этом кредитные организации уже несколько лет активно мониторят мошеннические операции.

С точки зрения Артема Тузова, чем больше средств будет оставаться у граждан, тем больше они смогут тратить на себя, что будет способствовать росту ВВП.

— Не секрет, что мошенники осуществляют хищение средств из-за пределов РФ. Поэтому эти деньги поступают за границу, что вредит экономике, — сетует он.

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