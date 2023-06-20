Бремя поджимает: банки предупредили о новой схеме обмана должников по кредитам

Российские банки раскрыли новый метод мошенничества. Злоумышленники предлагают заемщикам рефинансировать кредиты других банков в один и затем перевести полученные деньги на «безопасный» счет. В итоге клиенты остаются с еще большими долговыми обязательствами. Подробности — в материале «Известий».

Блесна легкости и дешевизны

Детали новой ловушки «Известиям» сообщили в пресс-службе ВТБ. Согласно схеме, мошенники звонят клиенту и уговаривают его взять кредит. Когда заемщик отказывается, сославшись на уже имеющиеся обязательства в других банках, ему предлагают подключить программу рефинансирования со ставкой ниже и получить дополнительные средства.

Злоумышленники уверяют, что программа позволит уменьшить финансовую нагрузку — к примеру, снизить сумму платежей за счет объединения кредитов в один новый. Когда клиент соглашается и оформляет рефинансирование, мошенники требуют перевести деньги на «безопасный» или «единый» счет, откуда средства уходят на счета злоумышленников. При такой схеме под риском хищения находится еще большая сумма, так как мошенники объединяют все кредиты жертвы в других банках.

РСХБ (АО «Россельхозбанк») и ряд других отечественных банков подтвердили, что в последнее время так называемых дистанционных хищений стало больше, часто они совершаются под воздействием третьих лиц.

Фото: ТАСС/Олег Елков

В пресс-службе Банка России предупреждают, что никаких «безопасных» счетов, о которых говорят мошенники, не существует. Для придания правдоподобности аферисты могут представляться сотрудником банка или ЦБ, работником правоохранительных органов, а также оказывать психологическое давление на жертву через знакомых или родных.

— Востребованность такой схемы заключается в действиях мошенников — они используют известные формулировки, — говорит сотрудник Азиатско-Тихоокеанского банка (АТБ), председатель комитета по финансовой грамотности АРБ Максим Семов. — Программы рефинансирования кредитов и правда существуют, позволяя «собрать» несколько кредитов и гасить их одним платежом, увеличив срок кредитования, что уменьшит ежемесячные платежи. Жертва слышит знакомые слова и термины и реагирует так, как нужно мошенникам.

Он подчеркивает, что для работающей схемы аферистам нужно заинтересовать жертву, в данном случае — известием о выгодных условиях кредитования. И далее предложить конкретные действия. Жертву будут торопить, не давая времени на оценку предложения.

— Вообще, уровень «проникновения» — вопрос к кредиторам, занимающимся рефинансированием, — отметил в беседе с «Известиями» зампредседателя экспертного совета ЦБ по защите прав потребителей финансовых услуг Эльман Мехтиев. — Схема хорошо работает, так как вызывает доверие — злоумышленники стараются помочь «снизить» долговую нагрузку.

В таких случаях план действия мошенников зависит от конкретной группы, данных жертвы, противодействия конкретного банка, заезженности данного сценария в данном регионе мошенниками, объясняет начальник отдела информационной безопасности банка «Хлынов» Евгений Карпов. По его словам, также есть сценарии с оформлением «зеркальных», «отменяющих» заявок на кредиты, а данная схема — просто их развитие. Цель мошенников — завладеть деньгами жертвы, в том числе путем оформления на нее кредитов.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько

— Способ получить деньги может быть любой, — говорит Евгений Карпов. — Популярное — заставить саму жертву перевести деньги мошенникам («безопасный счет», «под контроль финансового уполномоченного» и т.п.) или получить доступ к интернет-банку жертвы (удаленное управление, смена номера телефона для получения кодов подтверждения операций и т.п.).

В компании указывают, что мошенники могут использовать комплексные подходы (если пользователь легко ведется на обман). Сначала украсть собственные деньги жертвы, потом кредитные, а затем запустить схему «звонок сотрудника МВД города Москвы» — якобы сотрудник расследует дело и ему надо собрать со смартфона потерпевшего цифровые доказательства. Спустя какое-то время может поступить «звонок сотрудника ЦБ, который хочет вернуть украденные мошенниками деньги, и для этого нужно, чтобы на счете была некоторая сумма».

В Банке России рекомендуют сохранять бдительность и не сообщать личные и финансовые данные посторонним лицам, под каким бы предлогом или каким бы способом их ни пытались узнать.

— При возникновении любых сомнений относительно сохранности денег на вашем банковском счете самостоятельно позвоните в свой банк по номеру, указанному на его официальном сайте или на оборотной стороне банковской карты, — советуют эксперты.

Законный иммунитет

Заместитель президента-председателя правления ВТБ Анатолий Печатников сообщил на Петербургском международном экономическом форуме, что сейчас на рассмотрении Госдумы находится законопроект, который позволит клиентам банков самостоятельно устанавливать ограничения на дистанционное кредитование. Если у клиента уже имеется кредит или нет необходимости его оформлять в будущем, он сможет поставить отметку на портале госуслуг об ограничении в получении кредитных средств онлайн.

— В целом механизм интересен, но не является панацеей, — комментирует Евгений Карпов. — Кто им воспользуется — тот, как правило, сам достаточно адекватен, чтобы не стать жертвой. Он будет полезен для защиты оформления экспресс-кредитов без вашего ведома, но не от кражи денежных средств.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков

В свою очередь, Банк России принимает меры, чтобы противостоять телефонным методам социнженерии. Так, для повышения защиты ЦБ рекомендовал банкам отключать каналы дистанционного обслуживания (к ним относятся и банкоматы) лицам, сведения о которых содержатся в базе ФинЦЕРТ Банка России. ЦБ предложил закрепить этот способ противодействия на законодательном уровне. Соответствующий законопроект весной 2023 года был принят Государственной думой в первом чтении, проинформировали в пресс-службе регулятора.

— В первую очередь нужно воспитание банками своих клиентов. Работа по финансовой грамотности ведется, но она направлена на повышение уровня грамотности, а нужно активно работать именно с финансовой безопасностью, финансовой, если угодно, гигиеной, — считает Максим Семов из Азиатско-Тихоокеанского банка.

Евгений Карпов напоминает, что мошенники любят использовать сложные финансовые схемы и любят прикрываться декларируемой выгодой в качестве дымовой завесы для обмана считающих себя финансово грамотными граждан.

По статистике Центробанка, общий объем просроченной задолженности на конец 2022 года составлял 1,08 трлн рублей — почти 4% от общего объема долгов. 90% просрочки приходится на потребительские займы. При этом в прошлом году банки продали профессиональным коллекторским агентствам около 1,4 млн контрактов/долгов, сообщили «Известиям» в СРО «НАПКА».

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

— Однако вопреки существующим мифам для должника это скорее позитивное событие, так как с этого момента ему перестают начисляться штрафы и пени, — подчеркнули в организации. — Кроме того, профессиональные взыскатели применяют в работе индивидуальный подход, который дает возможность согласовать удобный и посильный график платежей.

Вместе с тем на рассмотрении в Госдуме сейчас находится проект изменений закона «О потребительском кредите (займе)». Предлагается установить положение, по которому в договоре потребительского кредита или займа не могут содержаться условия об уступке кредитором третьим лицам прав или требований по договору потребкредита. Сегодня, по данным Госдумы, имеются частые случаи несоблюдения установленных запретов на физическое и психологическое давление на должников.

— Принятие нового законопроекта будет способствовать обеспечению защиты прав и законных интересов граждан, оформивших договор потребительского кредита или займа, поскольку с ними не будут взаимодействовать коллекторские организации, — сказала «Известиям» один из авторов законопроекта сенатор РФ Ольга Епифанова.

Как не стать жертвой обмана

Зампред экспертного совета ЦБ по защите прав потребителей финансовых услуг Эльман Мехтиев считает, что в случае со схемой по рефинансированию защита может быть:

— со стороны финансового института, который сам перечисляет средства на погашение рефинансируемых долгов;

— со стороны самого потребителя — понимание того, что никто, кроме него самого, не может перечислить средства даже с «карточного» счета.

— И, конечно же, требуется активное взаимодействие с банком, осуществляющим рефинансирование, — говорит Эльман Мехтиев. — Не надо забывать проверять кредитную историю, чтобы убедиться в закрытии долгов в полном объеме.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Евгений Карпов напоминает о следующих правилах безопасности:

• не общаться с банками в мессенджерах — нужную аватарку и имя может поставить любой человек;

• не совершать действия по звонку «человека в погонах» — общаться только в присутственных местах (отделах полиции и т.д.).

• читать внимательно сообщения, которые направляет банк;

• не ставить на смартфон программы, назначение которых вы не понимаете.

В ВТБ, в свою очередь, отмечают, что схемы с мошенническими кредитами сейчас — главная угроза для банковских клиентов, на них приходится более 70% всех хищений. Поэтому очень важно, чтобы банки внимательно изучали кредитную историю клиента, а также проверяли, не находится ли он под влиянием мошенников, чем обусловлено его стремление быстро, одномоментно объединить свои кредиты.