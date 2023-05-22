Опрос на засыпку: в интернете появились новые виды мошенничества

После наблюдавшегося в прошлом году спада интернет-мошенничеств в 2023-м их количество не только вернулось к прежнему уровню, но и выросло. Киберхищения стали более массовыми, автоматизированными и разнообразными. Подробнее об актуальных фишинговых угрозах — в материале «Известий».

Новые приемчики

Число фишинговых атак за первые четыре месяца 2023 года увеличилось на 26% в сравнении с тем же периодом прошлого года , сообщила компания «РТК Солар» в аналитическом исследовании на базе сервиса мониторинга внешних угроз Solar Aura. Действия мошенников стали более автоматизированными, криминал больше внимания уделяет защите от обнаружения и стал более разборчив в выборе целей, считают аналитики.

«Отличительной чертой 2023 года стал рост популярности китайской доменной зоны «.TOP». Более 90% зарегистрированных в ней в последние месяцы доменов — это произвольно сгенерированные буквенно-цифровые комбинации или шаблонные домены, задействованные в популярных фишинговых кампаниях. Однако пока в топе доменных зон, используемых для фишинга на российскую аудиторию, остаются .COM, .RU, .SITE, .XYZ», — говорится в сообщении компании.

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Фокус с опросом от бренда

Еще одно новшество в сфере кибермошенничества — фейковые опросы от имени известных брендов.

«Одна из самых технически сложных и интересных схем, активно развивающаяся с 2022 года. В ее основе лежит сценарий, который мы назвали «Хамелеон 2.0». Сообщения со ссылками на вредоносный ресурс распространяются в мессенджерах, причем отправляют их сами пользователи: для получения подарка необходимо поделиться информацией о розыгрыше с друзьями» , — говорится в пресс-релизе.

При этом ссылка в сообщении ведет не на сам фишинговый сайт, а на один из произвольно сгенерированных доменов, и лишь после нескольких обновлений пользователь видит обещанный опросник.

«При этом цепочка редиректов постоянно меняется, а фишинговый сайт откроется лишь тому, кто попадет на него через переадресацию с одного из промежуточных ресурсов», — поясняют специалисты.

Такая техника обеспечивает стабильность работы схемы и ее защиту от обнаружения, считают аналитики компании. За последнее время для реализации такой схемы мошенники имитировали более 40 российских брендов.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Почему не работают барьеры

Мошенники всё чаще отказываются от немедленного списания средств со счета жертвы в пользу получения аналогичным способом доступа в личный кабинет жертвы. Это в ряде случаев позволяет взять на имя жертвы кредит. При этом активно используются методы социальной инженерии.

— Современные телефонные мошенничества растянуты во времени, злоумышленники находятся в контакте с жертвой на протяжении нескольких дней. Согласно одной легенде, они, например, просят жертву никому не сообщать об этом общении, ссылаясь на «секретность операции спецслужб» , — рассказывает эксперт центра мониторинга внешних цифровых угроз Solar Aura Александр Вураско.

По его словам, ставка делается на массовость, обзванивают десятки тысяч человек, с несколькими сотнями пытаются завязать контакт.

— Обманули 10 человек из 10 тыс., но с этих людей заработали 20 млн рублей, которые окупили все затраты на схему.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

Фактор игнорирования угрозы

Службы безопасности банков, соцсетей, сервисов объявлений и прочих интернет-площадок стараются усовершенствовать систему защиты от фишинга, СМИ предупреждают граждан об опасности бесед с посторонними по телефону, но мошенники всё равно находят слишком доверчивых россиян .

— Какие бы технические решения для защиты от хищений ни использовали банки, обычный пользователь, хорошо замотивированный злоумышленниками, сам их обойдет, — рассказал собеседник «Известий». — Для него придумают подходящую легенду.

В качестве примера Вураско приводит ситуацию с одним из сервисов бесплатных объявлений.

— Сервис всячески предупреждает покупателей и продавцов общаться исключительно внутри площадки — стараются анализировать слова в диалогах на предмет маркеров угрозы. Поэтому злоумышленники первым делом стараются перевести общение из сервиса в мессенджеры. Сервис предупреждает не передавать свой личный номер собеседнику, но некоторые люди упорно идут на поводу у преступников.

Большая часть атак идет по сценарию «холодных» обзвонов (когда мошенники ничего не знают о потенциальной жертве). Для того чтобы снизить нагрузку на кол-центры, применяются роботы. Частый сценарий: «Здравствуйте, я из банка, для вас спецпредложение».

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

— Если человек повесил трубку, робот звонит следующему. Если человек заинтересован, его переключают на живого оператора. Таким образом с оператора снимают нагрузку по вступлению в контакт с жертвой.

Мобильная гигиена

Вышесказанное говорит о том, что с незнакомцами по телефону в принципе обсуждать ничего не стоит. Есть и другие простые правила, соблюдение которых убережет от неприятностей. По словам Александра Вураско, нужно быть готовым к тому, что кибермошенники будут знать о потенциальной жертве много личной информации — в их распоряжении могут быть даже номера документов, информация о собственности (квартиры, автомобили), месте жительства, составе семьи. Все эти сведения могли отражаться в многочисленных утечках. Нужно также иметь в виду, что у преступников есть техническая возможность «изменять» номер, с которого они звонят, — на мобильнике жертвы может отобразиться номер реально существующей организации, которая не имеет отношения к жуликам.

— В первую очередь нельзя распространять бесконтрольно свои персональные данные, включая копии и фото паспорта, в целом не стремиться рассказывать о себе в интернете слишком много, — рассказал директор по продуктам компании «Гарда Технологии» Павел Кузнецов. — Нужно соблюдать также базовые правила информационной безопасности, например применять различные пароли на разных ресурсах, использовать мультифакторную аутентификацию, не передавать телефон незнакомым людям, которым «нужно срочно позвонить», не принимать входящие запросы в друзья от незнакомцев в соцсетях и так далее.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

Эксперт также не рекомендует проходить по ссылкам, распространяемым в письмах и сообщениях по схеме «передай пяти знакомым».

— Как и любые иные рассылки, они могут содержать вредоносные вложения либо ссылки. К ним стоит относиться как к спаму или фишинговой атаке.