Есть чем покрыть: ЦБ установит минимум выплаты по страховке банковских карт

Центробанк установит минимальный размер возмещения по страхованию банковских карт , заявили «Известиям» в регуляторе. В случае несанкционированного списания средств страховщик будет обязан возместить клиенту либо полностью всю сумму, либо не менее 100 тыс. рублей , если размер хищения превысит это значение. Нововведения должны вступить в силу с 1 октября 2023-го. Сейчас россияне почти не получают выплат по таким полисам, поэтому ужесточение требований поможет повысить их ценность, считают эксперты. Однако, по их мнению, следует четко прописать, что должно входить в покрытие продукта, а за какие кражи будут нести ответственность банки .

Ценный порог

ЦБ повысит потребительскую ценность страхования банковских карт. Регулятор подготовил проект нормативного акта, который устанавливает обязательные требования к покрытию . Его обсуждение завершилось 11 июня.

По новой редакции документа, для таких полисов введут минимальный лимит возмещения в случае несанкционного списания денег у клиента , рассказали «Известиям» в пресс-службе ЦБ. Страховщик будет обязан компенсировать потребителю всю сумму, если размер хищения не превысит 100 тыс. рублей. А в случае более крупной кражи компания вернет не менее этого порога . Предполагается, что нововведения вступят в силу с 1 октября 2023-го.

По итогам прошлого года средняя сумма одного хищения у физлица составила 15,32 тыс. рублей . Поэтому введение описанных минимальных лимитов позволит значительной части застрахованных граждан рассчитывать на полное возмещение ущерба, считают в ЦБ. Там добавили: при этом компания будет вправе установить и более высокую компенсацию.

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Планируется также разграничить ответственность страховщика и банка. Из покрытия должны быть исключены случаи, когда кредитная организация обязана возвращать клиенту сумму списания по уже действующему закону «О Национальной платежной системе» . При этом ЦБ не будет требовать включать риски социальной инженерии в полисы, сообщали ранее в регуляторе.

По закону «О Национальной платежной системе» от 2011 года, если клиент самостоятельно не передал мошенникам банковские сведения, которые позволили украсть у него деньги (ПИН-код, СМС-код и другие), кредитная организация обязана полностью возместить ему похищенные средства. Однако срок возврата не установлен.

В марте 2023-го Госдума в первом чтении приняла подготовленный при участии ЦБ законопроект, который ужесточает требования по возврату средств, украденных мошенниками. Если банк допустил перечисление на счет, который содержится в базе регулятора о «случаях и попытках переводов без согласия клиента», он должен будет возместить всю сумму . В начале года президент поручал ЦБ и правительству подготовить для банков правила выплат клиентам, обманутым мошенниками.

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Справка «Известий» За I квартал 2023-го объем операций без согласия клиентов превысил 4,5 млрд рублей, следует из данных ЦБ. Показатель вырос на 36% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом доля социальной инженерии достигла 50,5%. А процент возвращенных банками средств составил всего 4,3%.

В поисках покрытия

Участники рынка поддержали инициативу повысить потребительскую ценность страхования карт. Однако можно снизить минимальный порог возмещения до 50 тыс. рублей , считают во Всероссийском союзе страховщиков (ВСС). Там пояснили: этой суммы хватило бы для покрытия подавляющего числа хищений. При этом компании смогли бы устанавливать более привлекательные цены для полисов .

Также стоит передвинуть срок вступления в силу документа до января 2024 года , отметили в ВСС. К октябрю участники рынка могут не успеть перестроить свои бизнес-процессы и IT-системы.

В случае принятия нововведений потребуется небольшая доработка полисов и документации , отметили в «Совкомбанк Страховании». Вероятно, минимальные тарифы также вырастут, однако продукты останутся доступны для всех слоев населения. Причем предлагаемые требования не будут избыточны, считают в пресс-службе компании.

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Банковские менеджеры нередко навязывают клиентам полисы, по которым практически невозможно получить выплату, сообщили в «Югории». Там пояснили: доля отказов в возмещении по таким страховкам составляет 40–60%, а размер комиссий достигает 80–90% . После установки минимального порога компенсаций потребительская ценность продукта вырастет.

Предлагаемые ЦБ требования позволят повысить доверие россиян к этому виду защиты , считает начальник управления по работе с банками «Ингосстраха» Роман Варламов. Он добавил: полис будет покрывать риски утраты «пластика», в том числе его кражи. А также учитывать несанкционированные списания под угрозой насилия над клиентом или с использованием данных о карте, полученных с помощью фишинга.

Однако исключением станет мошенничество с применением социальной инженерии , подчеркнул Роман Варламов. Сложная доказуемость состава таких случаев в числе прочего препятствует предложению подобной защиты , объяснили в «Совкомбанк Страховании». Кроме перечисленных опасностей полис может покрывать также хищение наличных денег в течение шести часов после их снятия в банкомате и списание средств после кражи или потери «пластика», добавили в компании.

Новый стандарт будет защищать от случаев проведения операций по картам без согласия клиентов: скимминга (кражи данных «пластика», когда она вставляется в банкомат), фишинга (их передача злоумышленникам через фейковый сайт в интернете), а также утраты или повреждения «пластика», добавили в пресс-службе ВТБ.

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Цена уже существующих на рынке продуктов варьируется от 300 рублей до 7 тыс. в год , отметил основатель Anderida Financial Group Алексей Тараповский. Однако практика работы с сигналами от граждан показывает, что антимошеннические страховки карт сейчас совершенно бесполезны для потребителя , считает эксперт платформы «Мошеловка» и портала «Моя финансовая история» Алла Храпунова.

Она пояснила: если списание происходит из-за атак на системы банка, то возместить клиенту похищенные деньги обязана кредитная организация. Если же мошенники вынудили человека сообщить персональные данные с использованием методов социальной инженерии — такой случай обычно считается исключением из покрытия. Поэтому нужно четко обозначить, что понимается под несанкционированным списанием и что включается в полис .

С этим согласна замдиректора группы рейтингов фининститутов АКРА Алла Борисова. По ее словам, следует разграничить обязанности по выплате между банком и страховщиком.