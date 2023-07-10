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В Николаеве сообщили о повреждении объекта инфраструктуры

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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В Николаеве на юге Украины поврежден объект инфраструктуры. Об этом 10 июля написал глава областной администрации Виталий Ким в своем Telegram-канале.

По его словам, объект был поврежден около 01:00.

«Информация о повреждениях уточняется», — отметил Ким.

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В ночь на 10 июня украинские СМИ сообщили о взрыве в Николаеве. В городе была объявлена воздушная тревога. Кроме того, сирены звучали в Харьковской области, а также в подконтрольных Киеву районах Донецкой Народной Республики (ДНР) и Херсонской области.

В Минобороны РФ данную информацию пока не комментировали.

Российские военнослужащие начали наносить удары по критическим объектам украинской инфраструктуры с 10 октября прошлого года. Как отмечал тогда президент России Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту.

Специальная операция по защите Донбасса, которая началась 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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