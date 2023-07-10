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На Кубани эвакуировали людей из-за подтопления около 150 домов и дворов

На Кубани в поселке Мирный эвакуируют людей из-за подтопления около 150 домов и дворов
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Фото: МЧС России
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Подтопление около 150 жилых домов и придомовых территорий произошло в поселке Мирный в Краснодарском крае, людей эвакуируют. Об этом 10 июля сообщили в пресс-службе МЧС России по региону.

«Сегодня около полуночи поступило сообщение о том, что в результате сильного дождя (50 мм за 1 час) в поселке Мирный федеральной территории «Сириус» произошло подтопление около 150 придомовых территорий и домовладений, частично подтоплено 13 улиц», — говорится в сообщении.

Местных жителей эвакуируют в пункты временного размещения (ПВР). На момент публикации сообщения пресс-службы были размещены 54 человека, включая 15 детей.

На месте происшествия ведут работы 10 оперативных групп местной администрации и Сочинского пожарно-спасательного гарнизона, добавили в ведомстве. Воду откачивают с помощью специального оборудования и техники.

Всего к ликвидации последствий сильных ливней привлечено 146 человек и 55 единиц техники.

«Ситуация находится на особом контроле Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю», — отметили в пресс-службе.

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Ранее в этот же день «Известия» показали последствия непогоды на улицах города Сочи.

На представленных кадрах видно, что улицы Адлера частично находятся под водой.

Накануне вечером вода в реке Хорота в Сочи достигла опасных отметок, были включены сиренно-речевые установки для оповещения людей.

Ранее в этот день стало известно, что из-за мощного ливня временно остановили движение автомобилей на участке федеральной трассы А-147 Джубга – Сочи. Участок трассы А-147 Адлер – Веселое также перекрыт в связи с подтоплением проезжей части. На кадрах, опубликованных местными жителями в Сети, видно, что на некоторых улицах транспортные средства практически полностью ушли под воду.

Кроме того, 9 июля в Сочи запретили купаться из-за штормового предупреждения. Также в администрации города предупредили об опасности формирования смерчей над морем до конца суток 10 июля на участке Магри – Веселое.

Корреспондент «Известий» Ярослав Богат рассказал, что в микрорайоне Хоста из-за затопления на одной из улиц бурный поток воды смыл в овраг автомобили.

Утром 9 июля микрорайон Хоста в Сочи затопило из-за сильного ливня. Информации о пострадавших не поступало.

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