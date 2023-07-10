Появились кадры последствий мощного ливня в Сочи

В Сочи в воскресенье прошел мощнейший ливень. Корреспондент «Известий» Ярослав Богат 10 июля показал последствия непогоды на улицах города.

На представленных кадрах видно, что улицы Адлера частично находятся под водой.

«Даже после окончания дождя ситуация на улицах Адлера еще не до конца нормализовалась. Как видно, некоторые из них еще полностью или частично затоплены», — передает Богат.

Сотрудники МЧС не рекомендуют передвигаться по затопленным улицам на автомобилях, добавил он. В администрации Сочи рекомендовали местным жителям и туристам оставаться дома или в другом безопасном месте.

Накануне вечером вода в реке Хорота в Сочи достигла опасных отметок, были включены сиренно-речевые установки для оповещения людей.

Ранее в этот день стало известно, что из-за мощного ливня временно остановили движение автомобилей на участке федеральной трассы А-147 Джубга — Сочи. Участок трассы А-147 Адлер — Веселое также перекрыт в связи с подтоплением проезжей части. На кадрах, опубликованных местными жителями в Сети, видно, что на некоторых улицах транспортные средства практически полностью ушли под воду.

Кроме того, 9 июля в Сочи запретили купаться из-за штормового предупреждения. Также в администрации города предупредили об опасности формирования смерчей над морем до конца суток 10 июля на участке Магри — Веселое.

Корреспондент «Известий» Ярослав Богат рассказал, что в микрорайоне Хоста из-за затопления на одной из улиц бурный поток воды смыл в овраг автомобили.

Утром 9 июля микрорайон Хоста в Сочи затопило из-за сильного ливня. Информации о пострадавших не поступало.