Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались провести атаку на сватовском и краснолиманском направлениях. Об этом 10 июля сообщил начальник пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук.

«На сватовском и краснолиманском направлениях подразделениями группировки «Центр» отражены попытки атаки штурмовых групп 21-й, 42-й, 63-й, 66-й механизированной бригад ВСУ. В результате нанесения огневого поражения противник понес существенные потери в живой силе и технике», — приводит его слова «Интерфакс».

Как отметил Савчук, авиация нанесла ракетно-бомбовые удары по двум пунктам временной дислокации, командно-наблюдательному пункту, складу боеприпасов, а также по 11 районам сосредоточения живой силы и огневых средств ВСУ в районе населенных пунктов Новая Егоровка, Червоная Диброво, Серебрянское лесничества, Невское.

Также по его словам, за сутки российские военнослужащие сбили один беспилотный летательный аппарат (БПЛА) и снаряд реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS.

Кроме того, Савчук сообщил, что в ходе контрбатарейной борьбы уничтожены РСЗО «Град», бронетранспортер M-113, гаубица Д-30, самоходная артиллерийская установка (САУ) «Гвоздика» и два расчета 120-мм миномета ВСУ.

Ранее в этот день корреспондент «Известий» Кирилл Ольков сообщил, что служащие 38-й амурской мотострелковой бригады ВС РФ не допустили прорыв обороны у села Луговское на запорожском направлении.

Накануне официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что российские войска отразили попытки атак ВСУ на трех направлениях. Отражены атаки противника в районах населенных пунктов Белогоровка, Опытное, Первомайское и Северное Донецкой Народной Республики (ДНР).

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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