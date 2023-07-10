Служащие 38-й амурской мотострелковой бригады ВС РФ не допустили прорыв обороны у села Луговское на запорожском направлении. Об этом 10 июля рассказал корреспондент «Известий» Кирилл Ольков.

Ожесточенные бои развернулись на Времьевском выступе: со стороны Орехова к российским позициям приблизились Вооруженные силы Украины (ВСУ), однако их встретили шквальным огнем из всех орудий и систем.

Военнослужащие рассказали, что противник действовал открыто, «как на прогулке», за что и поплатился. Снайперы контролировали подходы боевиков, ждали, когда те окажутся в зоне досягаемости. В итоге первые выстрелы застали националистов врасплох.

«У них паника. Они начали огонь в разные стороны. Не знали, куда стрелять. <...> А у нас позиции хорошо оборудованные. Еле заметные», — отметил пулеметчик с позывным Ганс.

В ходе боестолкновения пехоту активно поддерживали операторы беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Они наносили точечные удары осколочными снарядами по живой силе и технике неприятеля.

Покидая поле боя, ВСУ оставили сослуживцев, которые получили ранения и не могли отступить вместе со всеми. Российские стрелки попытались забрать пострадавших, однако попали под встречный огонь. Впоследствии, при осмотре тел, выяснилось, что неудачную атаку на позиции ВС РФ совершил элитный штурмовой спецназ, целиком состоящий из иностранных наемников: американцев, немцев, румын, латышей.

Днем ранее официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что на южнодонецком и запорожском направлениях активными действиями российских войск, ударами авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем были отражены атаки в районах населенных пунктов Работино и Новоданиловка, а также Малая Токмачка Запорожской области.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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