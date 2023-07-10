Реклама
Прямой эфир
Мир
КНДР предупредила США о последствиях нарушения воздушного пространства
Экономика
Стоимость Xbox и PlayStation в РФ достигла минимума
Мир
Явка на выборах президента Узбекистана превысила 70%
Мир
Умер турецкий певец и актер Озкан Угур
Мир
Белый дом подтвердил отсутствие военного диалога между США и КНР
Происшествия
Пассажиры рейса Стамбул – Москва пожаловались на 11-часовую задержку
Общество
В регионах зафиксирован дефицит анестезиологов
Экономика
В России за полгода банкротами стали 163 тыс. россиян
Мир
Американский генерал назвал саммит НАТО разочарованием для Украины
Мир
В Британии указали на пессимизм Киева в отношении итогов саммита НАТО
Общество
Синоптики пообещали москвичам облачную погоду 10 июля
Мир
Зеленский назвал способ закончить конфликт на Украине за пять минут
Сюжет:

Пехота ВС РФ отразила атаку противника на запорожском направлении

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Служащие 38-й амурской мотострелковой бригады ВС РФ не допустили прорыв обороны у села Луговское на запорожском направлении. Об этом 10 июля рассказал корреспондент «Известий» Кирилл Ольков.

Ожесточенные бои развернулись на Времьевском выступе: со стороны Орехова к российским позициям приблизились Вооруженные силы Украины (ВСУ), однако их встретили шквальным огнем из всех орудий и систем.

Военнослужащие рассказали, что противник действовал открыто, «как на прогулке», за что и поплатился. Снайперы контролировали подходы боевиков, ждали, когда те окажутся в зоне досягаемости. В итоге первые выстрелы застали националистов врасплох.

«У них паника. Они начали огонь в разные стороны. Не знали, куда стрелять. <...> А у нас позиции хорошо оборудованные. Еле заметные», — отметил пулеметчик с позывным Ганс.

В ходе боестолкновения пехоту активно поддерживали операторы беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Они наносили точечные удары осколочными снарядами по живой силе и технике неприятеля.

Покидая поле боя, ВСУ оставили сослуживцев, которые получили ранения и не могли отступить вместе со всеми. Российские стрелки попытались забрать пострадавших, однако попали под встречный огонь. Впоследствии, при осмотре тел, выяснилось, что неудачную атаку на позиции ВС РФ совершил элитный штурмовой спецназ, целиком состоящий из иностранных наемников: американцев, немцев, румын, латышей.

Убойная тактика: ВФУ пытаются взломать российскую оборону пехотой
Почему вооруженные формирования сменили тактику и сколько могут продлиться атаки без использования бронетехники

Днем ранее официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что на южнодонецком и запорожском направлениях активными действиями российских войск, ударами авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем были отражены атаки в районах населенных пунктов Работино и Новоданиловка, а также Малая Токмачка Запорожской области.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023