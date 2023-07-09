Российские военные за сутки отразили несколько атак ВСУ на трех направлениях

Российские войска отразили попытки атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) на трех направлениях. Об этом 9 июля сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«На донецком направлении грамотными действиями подразделений южной группировки войск, ударами авиации и огнем артиллерии успешно отражены атаки противника в районах населенных пунктов Белогоровка, Опытное, Первомайское и Северное Донецкой Народной Республики (ДНР)», — рассказал он на брифинге.

Также в районах населенных пунктов Константиновка, Красное, Авдеевка и Красногоровка ДНР были поражены скопления живой силы и техники ВСУ. Всего уничтожено до 180 украинских военнослужащих и иностранных наемников, четыре боевые бронированные машины, три автомобиля, боевая машина реактивной системы залпового огня RM-70 Vampire чешского производства, гаубица «Мста-Б», а также самоходная артиллерийская установка М109 Paladin производства США.

На южнодонецком и запорожском направлениях активными действиями подразделений группировки войск «Восток», ударами авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем были отражены атаки в районах населенных пунктов Работино, Новоданиловка и Малая Токмачка Запорожской области.

«В районах населенных пунктов Приютное, Работино, Малая Токмачка, Новоданиловка Запорожской области, Макаровка и Никольское ДНР поражены скопления живой силы и техники 65-й, 72-й механизированных бригад ВСУ и 105-й бригады территориальной обороны», — сообщил Конашенков.

Накануне в Минобороны сообщили, что ВСУ предприняли безуспешные попытки наступления на трех направлениях. На южнодонецком направлении также была уничтожена украинская диверсионно-разведывательная группа в районе населенного пункта Урожайное ДНР.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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