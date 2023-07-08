ВСУ продолжили безуспешные попытки наступления на трех направлениях

Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли безуспешные попытки наступления на трех направлениях. Об этом 8 июля сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Так, на донецком направлении успешно отражено девять атак в районах населенных пунктов Дружба, Северное, Марьинка и Первомайское Донецкой Народной Республики (ДНР). Также нанесено поражение противнику в районах населенных пунктов Красногоровка, Авдеевка, Веселое и западнее Клещеевки.

«На краснолиманском направлении активными действиями подразделений группировки войск «Центр», ударами авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем отражена атака противника в районе населенного пункта Торское ДНР», — добавил Конашенков.

На южнодонецком за сутки отражена атака противника, а также уничтожена украинская диверсионно-разведывательная группа в районе населенного пункта Урожайное ДНР.

Накануне Конашенков заявил, что российские силы отразили 10 атак ВСУ на донецком направлении. Потери противника составили свыше 420 украинских военнослужащих, три танка, семь боевых машин пехоты, гаубицу Д-20, а также САУ Krab польского производства.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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