Танкисты Западного военного округа (ЗВО) в ходе боевых действий уничтожили опорный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ) с диверсантами из Т-80БВ с закрытой огневой позиции с дистанции порядка 5 км. Об этом 10 июля заявили в Минобороны России.

Расчет беспилотника помог танкистам выполнить свои задачи, добавило ведомства. Получив координаты о местоположении противника, экипаж танка Т-80БВ отправился на выполнение боевой задачи.

«По врагу танк работает с закрытой позиции. Боевая машина менее заметна для противника. Первый выстрел пристрелочный. Командир батальона корректирует огонь. Последующие удары — точно по цели», — сообщили в Минобороны.

В опорном пункте ВСУ находились 50 украинских боевиков. В ведомстве добавили, что за расположением врага военнослужащие Западного военного округа «наблюдали около двух недель».

Накануне начальник пресс-центра группировки ВС РФ «Центр» Александр Савчук сообщил, что российская авиация на краснолиманском направлении нанесла удары по трем пунктам временной дислокации, складу боеприпасов, а также районам сосредоточения живой силы и огневых средств ВСУ. Отмечалось, что российская артиллерия на краснолиманском направлении нанесла удары по подразделениям 21-й и 42-й механизированных бригад ВСУ. В результате атаки ВС РФ противник понес значительные потери в живой силе и технике.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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