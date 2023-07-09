ВКС РФ ударили по трем пунктам дислокации и складу украинских боевиков

Начальник пресс-центра группировки ВС РФ «Центр» Александр Савчук 9 июля сообщил, что российская авиация на краснолиманском направлении нанесла удары по трем пунктам временной дислокации, складу боеприпасов, а также районам сосредоточения живой силы и огневых средств Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«Авиацией группировки нанесены ракетно-бомбовые удары по трем пунктам временной дислокации, складу боеприпасов, а также районам сосредоточения живой силы и огневых средств ВСУ в районах населенных пунктов Червоная Диброва, Серебрянское лесничество, Невское, Терны», — приводит его слова «РИА Новости».

Как отметил Савчук, российская артиллерия на краснолиманском направлении нанесла удары по подразделениям 21-й и 42-й механизированных бригад ВСУ. В результате атаки ВС РФ противник понес значительные потери в живой силе и технике.

Также в рамках контрбатарейной борьбы удалось ликвидировать гаубицу Д-30 и расчет 120-миллиметрового миномета.

Кроме этого, по словам Савчука, экипажи тяжелой огнеметной системы (ТОС) «Солнцепек» уничтожили опорный пункт ВСУ.

Ранее в этот день начальник пресс-центра группировки «Юг» Вадим Астафьев сообщил, что пилоты ВС РФ точными ударами поразили объекты ВСУ на соледаро-артемовском, александро-калиновском и авдеевском направлениях.

Накануне официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что в Донецкой Народной Республике (ДНР) сбит истребитель Су-27 воздушных сил Украины.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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