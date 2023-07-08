Российские силы сбили истребитель Су-27 воздушных сил Украины в ДНР

В Донецкой Народной Республике (ДНР) сбит истребитель Су-27 воздушных сил Украины. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков 8 июля.

«Средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Новогригоровка Донецкой Народной Республики сбит самолет Су-27 воздушных сил Украины. Перехвачено шесть реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS» — отметили в ведомстве.

Кроме того, по словам Конашенкова, Вооруженные силы (ВС) РФ уничтожено 17 украинских БПЛА в ДНР, Запорожской, Херсонской и Сумской областях.

Всего на донецком направлении украинская сторона за сутки потеряла до 500 военных.

Вместе с тем в ведомстве отметили еще одно достижение российских сил — ликвидацию базы горючего в Запорожской области для военной техники Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Ранее в этот день Минобороны России опубликовало кадры уничтожения бронетехники ВСУ на южнодонецком направлении. Боевую бронированную машину противника уничтожил экипаж разведывательно-ударного вертолета Ка-52.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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