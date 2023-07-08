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МО показало кадры уничтожения бронетехники ВСУ на южнодонецком направлении

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Фото: Министерство обороны РФ/mil.ru
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Минобороны России в субботу, 8 июля, опубликовало кадры уничтожения бронетехники Вооруженных сил Украины (ВСУ) на южнодонецком направлении.

Боевую бронированную машину противника уничтожил экипаж разведывательно-ударного вертолета Ка-52.

После попадания управляемой ракеты воспламенился и сдетонировал боекомплект бронетехники, и она была уничтожена полностью.

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Минобороны России 5 июля показало запись, на которой экипаж Ка-52 уничтожил на южнодонецком направлении бронетранспортер ВСУ с десантом. На кадрах видно, как российские военнослужащие выпустили ракету, несколько секунд «вели» ее к технике противника, последовательно выслеживая объект в прицеле целеуказателя.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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