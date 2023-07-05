Минобороны показало видео уничтожения техники ВСУ вертолетом Ка-52

На южнодонецком направлении экипаж российского разведывательно-ударного вертолета Ка-52 уничтожил бронетранспортер Вооруженных сил Украины (ВСУ) с десантом. Кадры опубликовало Минобороны России 5 июля.

«Экипаж разведывательно-ударного вертолета Ка-52 выявил выдвижение бронетехники ВСУ и уничтожил ее управляемой ракетой», — уточняется в сообщении Telegram-канала ведомства.

На кадрах видно, как российские военнослужащие выпустили ракету, после чего несколько секунд «вели» ее к технике противника, последовательно выслеживая объект в прицеле целеуказателя.

Ранее в этот день российское военное ведомство показало кадры боевой работы расчетов реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град» Западного военного округа на купянском направлении. Разведка обнаружила технику и личный состав украинских войск на дальности около 19 км и передала координаты командованию, которое приняло решение ликвидировать замаскированные позиции ВСУ.

Официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков в ходе брифинга доложил об уничтожении российскими силами складов с боеприпасами и военно-техническим имуществом украинских войск у Дружковки и Максимовки в Донецкой Народной Республике (ДНР). Кроме того, за сутки Вооруженные сил (ВС) РФ поразили 79 артиллерийских подразделений на огневых позициях, живую силу и военную технику в 109 районах.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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