Пилоты ВС РФ точными ударами поразили объекты Вооруженных сил Украины (ВСУ) на соледаро-артемовском, александро-калиновском и авдеевском направлениях. Об этом 9 июля рассказал начальник пресс-центра группировки «Юг» Вадим Астафьев.

«Уничтожены склад боеприпасов и район сосредоточения живой силы 24-ой механизированной бригады ВСУ в Дзержинском, а также склад материально-технического обеспечения 110-ой механизированной бригады ВСУ в Авдеевке», — уточнил он.

Также, по словам Астафьева, группировка отразила попытку националистов прорвать оборону на лисичанском направлении: две атаки были сорваны при поддержке штурмовой авиации в районе населенных пунктов Спорное и Белогоровка.

Он добавил, что течение суток шел обстрел украинских позиций из систем «Торнадо-С» и «Солнцепек». В результате удалось ликвидировать склады вооружения в Михайловке и Грушковке, а также нанести ущерб противнику в районе Хромово.

Накануне официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил об успешном предотвращении девяти атак в районах населенных пунктов Дружба, Северное, Марьинка и Первомайское Донецкой Народной Республики (ДНР). Также украинские боевики потерпели поражение около Красногоровки, Авдеевки, Веселого и к западу от Клещеевки.

Также 8 июля стало известно, что служащие «Южной» группировки уничтожили резервы нацбатальона «Кракен» (террористическая организация, запрещена в РФ) и не допустили продвижения штурмовиков ВСУ на донецком направлении.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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