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Бойцы группировки «Юг» поразили резервы нацбатальона «Кракен» в ДНР

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Фото: РИА Новости
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Российские служащие уничтожили резервы нацбатальона «Кракен» (террористическая организация, запрещена в РФ) и не допустили продвижение штурмовиков Вооруженных сил Украины (ВСУ) на донецком направлении. Об этом в субботу, 8 июля, рассказал ТАСС начальник пресс-центра группировки «Юг» Вадим Астафьев.

«Поражен район сосредоточения резервов украинских нацистских формирований «Кракен» в районе населенного пункта Дзержинское. Подразделениями 8-й общевойсковой армии Южного военного округа сорваны две атаки штурмовой группы ВСУ с целью прорвать оборону в районе Майорска», — заявил он.

Помимо этого, авиацией группировки были нанесены ракетно-бомбовые удары по живой силе и опорным пунктам противника на соледаро-артемовском и александро-калиновском направлениях. А экипаж тяжелой огнеметной системы «Солнцепек» разбил группу украинских боевиков под селом Богдановка в Донецкой Народной Республике (ДНР).

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Накануне официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что российские силы отразили 10 атак ВСУ на донецком направлении. Потери противника составили свыше 420 украинских военнослужащих, три танка, семь боевых машин пехоты, гаубица Д-20, а также самоходная артиллерийская установка (САУ) Krab польского производства.

6 июля стало известно, что подразделения «Южной» группировки ВС РФ отразили атаки штурмовых групп украинских войск на соледаро-артемовском, а также авдеевском и марьинском направлениях.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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