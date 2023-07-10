США предупредили о возможности России уничтожить Нью-Йорк и Нью-Джерси

Один российский комплекс ядерного сдерживания нового поколения — морской системы «Посейдон» может уничтожить сразу несколько штатов США. Соответствующее заявление 6 июля сделал обозреватель Rebeliоn Хуанлу Гонсалес.

«Всего одна такая ракета (комплекса «Посейдон». — Ред.) способна уничтожить одним махом штаты Нью-Йорк, <...> Нью-Джерси и вызвать в океане радиоактивные цунами», — написал он.

Автор выразил мнение, что ни одна страна не хочет начинать прямой конфликт с Россией, поскольку эта страна обладает огромным и разнообразным ядерным арсеналом.

Российская военная доктрина подразумевает применение атомного вооружения только в случае прямой угрозы существованию страны, но западные страны предпочитают умалчивать это, отметил Гонсалес.

Ранее, 22 июня, сообщалось, что атомную подводную лодку (АПЛ) «Белгород», носителя подводных ядерных беспилотников «Посейдон», примут на вооружение ВМФ России уже в 2023 году.

Накануне генеральный директор Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов рассказал, что атомный подводный ракетный крейсер стратегического назначения «Император Александр III» и АПЛ «Красноярск» будут сданы Военно-морскому флоту РФ до конца года.