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США предупредили о возможности России уничтожить Нью-Йорк и Нью-Джерси

Rebelion: российский комплекс «Посейдон» может уничтожить несколько штатов США
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Фото: РИА Новости/Министерство обороны РФ
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Один российский комплекс ядерного сдерживания нового поколения — морской системы «Посейдон» может уничтожить сразу несколько штатов США. Соответствующее заявление 6 июля сделал обозреватель Rebeliоn Хуанлу Гонсалес.

«Всего одна такая ракета (комплекса «Посейдон». — Ред.) способна уничтожить одним махом штаты Нью-Йорк, <...> Нью-Джерси и вызвать в океане радиоактивные цунами», — написал он.

Автор выразил мнение, что ни одна страна не хочет начинать прямой конфликт с Россией, поскольку эта страна обладает огромным и разнообразным ядерным арсеналом.

Российская военная доктрина подразумевает применение атомного вооружения только в случае прямой угрозы существованию страны, но западные страны предпочитают умалчивать это, отметил Гонсалес.

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Ранее, 22 июня, сообщалось, что атомную подводную лодку (АПЛ) «Белгород», носителя подводных ядерных беспилотников «Посейдон», примут на вооружение ВМФ России уже в 2023 году.

Накануне генеральный директор Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов рассказал, что атомный подводный ракетный крейсер стратегического назначения «Император Александр III» и АПЛ «Красноярск» будут сданы Военно-морскому флоту РФ до конца года.

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