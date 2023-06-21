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Назван срок вхождения крейсера «Александр III» в состав ВМФ РФ

Глава ОСК Рахманов: крейсер «Александр III» и АПЛ «Красноярск» включат в ВМФ в 2023 году
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Фото: Минобороны РФ
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Атомный подводный ракетный крейсер стратегического назначения «Император Александр III» и атомная подводная лодка (АПЛ) «Красноярск» будут сданы Военно-морскому флоту (ВМФ) РФ до конца 2023 года. Об этом в среду, 21 июня, заявил ТАСС генеральный директор Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов.

По его словам, Адмиралтейские верфи должны до конца текущего года сдать флоту еще три дизель-электрических подлодки проектов «Лада» и «Варшавянка».

Гендиректор отметил, что таких показателей удастся достигнуть при помощи ряда технологических решений и благодаря отладке производства при серийном строительстве.

Кроме получения пяти новых субмарин в этом году, в боевой состав ВМФ РФ вернутся после ремонта и модернизации два подводных атомохода.

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Ранее, 19 марта, гендиректор Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов указал на регулярное проведение работы по сокращению сроков строительства новых атомных подлодок. Он уточнил, что сейчас атомные подлодки строятся в среднем семь лет. К 2028 году этот срок планируется сократить до шести лет. Рахманов сказал, что это касается строительства кораблей, которые заложат в 2027 году.

Военный историк Дмитрий Болтенков 3 марта сообщил «Известиям», что оснащение подводных лодок гиперзвуковым оружием увеличит боевые возможности российского подводного флота. Как он отметил, крылатые ракеты смогут с высокой точностью оперативно поражать как надводные, так и наземные объекты.

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