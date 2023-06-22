Атомную подлодку «Белгород» примут в состав ВМФ России в 2023 году
Атомную подводную лодку (АПЛ) «Белгород», носителя подводных ядерных беспилотников «Посейдон», примут на вооружение Военно-морского флота (ВМФ) России в текущем году. Об этом в четверг, 22 июня, заявил «РИА Новости» главнокомандующий ВМФ адмирал Николай Евменов на Международном военно-морском салоне в Кронштадте.
«Как президент и сказал, в этом году примем», — заявил он.
Многоцелевую подлодку «Белгород» спустили на воду на заводе «Севмаш» в апреле 2019 года. Кроме того, носителем «Посейдонов» является штатная АПЛ «Хабаровск», которая в данный момент строится в цехах этого завода. Все характеристики подводной лодки засекречены.
Днем ранее генеральный директор Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов рассказал, что атомный подводный ракетный крейсер стратегического назначения «Император Александр III» и АПЛ «Красноярск» будут сданы Военно-морскому флоту РФ до конца 2023 года.
19 марта гендиректор Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов указал на регулярное проведение работы по сокращению сроков строительства новых атомных подлодок. Он уточнил, что сейчас атомные подлодки строятся в среднем семь лет. К 2028 году этот срок планируется сократить до шести лет. Рахманов сказал, что это касается строительства кораблей, которые заложат в 2027 году.
Военный историк Дмитрий Болтенков 3 марта сообщил «Известиям», что оснащение подводных лодок гиперзвуковым оружием увеличит боевые возможности российского подводного флота. Как он отметил, крылатые ракеты смогут с высокой точностью оперативно поражать как надводные, так и наземные объекты.