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Минэнерго Украины заявило о повреждении 50% объектов энергосистемы

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Фото: Global Look Press/Pavlo Palamarchuk
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На Украине повреждено 50% объектов энергосистемы, часть из них полностью разрушена. Об этом 8 июля заявил министр энергетики Украины Герман Галущенко.

«Потеряно 50% всей энергосистемы <...> К сожалению, есть объекты, которые уничтожены полностью и не подлежат восстановлению», — сказал он в эфире телемарафона.

По его словам, в настоящее время проводится масштабная ремонтная кампания, призванная максимально восстановить энергосистему к следующему отопительному сезону.

Галущенко отметил, что Всемирный банк оценил ущерб энергетике в $11 млрд, при этом цифра продолжает увеличиваться.

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Ранее, 5 июля, директор украинского Центра исследований энергетики Александр Харченко заявил, что восстановить энергосистему Украины к следующему отопительному сезону абсолютно невозможно. По его оценке, ее удастся отремонтировать только на 15%.

20 июня национальная энергетическая компания «Укрэнерго» сообщила, что на Украине за полгода получили повреждения 43% магистральных сетей. Там отметили, что инфраструктура находится в критическом состоянии, а возможности переключения потребителей на резервные схемы питания сократились.

Председатель правления компании ДТЭК «Киевские электросети» Владимир Кудрицкий 25 мая подчеркнул, что летний сезон будет сложным для энергосистемы страны ввиду нехватки ресурсов.

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