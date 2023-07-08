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Литва закрыла пункт пропуска Мядининкай на границе с Белоруссией

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Фото: ТАСС/EPA/Valda Kalnina
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Литва в одностороннем порядке закрыла пограничный переход Мядининкай на белорусской границе. Об этом 8 июля сообщил пограничный комитет Белоруссии.

«Сегодня в 13:00 литовская сторона в одностороннем порядке прекратила оформление лиц и транспортных средств в пункте пропуска Мядининкай (напротив пункта пропуска Каменный Лог). Подчеркиваем, что белорусская сторона готова осуществлять пропуск лиц и транспорта», — отмечается в заявлении, опубликованном в Telegram-канале погранкомитета.

Белорусское ведомство возложило ответственность за обострение обстановки и образование очередей на литовскую сторону. Водителям рекомендовали выбирать альтернативные маршруты.

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До этого, 3 июля, правительство Литвы ограничило грузовой транзит 57 групп товаров через Россию и Белоруссию. В список в основном входят товары с микроэлектроникой и полупроводниковыми компонентами. Ограничение будет действовать около года.

29 июня сообщалось, что более 550 фур ждут очереди на выезд из Белоруссии в Польшу и Литву. Также на границе скопилось около 240 легковых машин.

Днем ранее генеральная прокуратура Белоруссии возбудила уголовное дело в отношении Литвы по факту нарушения международного права в отношении беженцев. Оно направлено в следственный комитет для предварительного расследования.

Летом 2021 года Латвия, Литва и Польша столкнулись с нелегальной миграцией с территории Белоруссии. В связи с этим в Литве в начале июля объявили экстремальную ситуацию на государственном уровне, а также начали устанавливать стену. Власти Латвии ввели режим чрезвычайной ситуации из-за наплыва нелегальных мигрантов. Также о строительстве забора на границе с Белоруссией заявили и в Польше.

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