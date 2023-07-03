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Литва ужесточила правила провоза 57 видов товаров через РФ и Белоруссию

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Фото: РИА Новости/Михаил Голенков
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Правительство Литвы ограничило грузовой транзит 57 групп товаров через Россию и Белоруссию. Об этом сообщила газета Verslo žinios.

Как говорится в публикации от 28 июня, в список в основном входят товары с микроэлектроникой и полупроводниковыми компонентами. Ограничение вступило в силу 3 июля и будет действовать около года.

По словам главы министерства экономики Литвы Аушрине Армонайте, данная мера вводится якобы для недопущения попадания в Россию товаров двойного назначения, компоненты которых могут быть использованы в военном производстве.

Теперь таможня Литвы будет требовать от перевозчиков декларации от изготовителя. В документах должен быть указан продавец (экспортер) продукции и покупатель в третьей стране с обещанием не разгружать, не перегружать и не перепродавать товар при следовании через территорию РФ и Белоруссии.

От общего к частичному: ЕС разрешил транзит грузов в Калининград по ж/д
Но поставки санкционных товаров фурами остались под запретом

Ранее, 1 марта, генеральный директор «Железные дороги Литвы» Эгидиюс Лазаускас заявил, что компания намерена полностью отказаться от перевозки по территории республики грузов из России и Белоруссии. Он уточнил, что предпосылкой для полного отказа от российских и белорусских грузов может стать невозможность эффективного контроля за транспортировкой товаров, включенных в санкционные списки.

В июне 2022 года вступил в силу запрет на транзит ряда грузов в Калининградскую область из Литвы. Вильнюс объяснил его исполнением пятого пакета санкций против России. Позже Еврокомиссия опубликовала разъяснения по транзиту подпавших под западные санкции грузов. В них указано, что железнодорожные перевозки разрешены с соблюдением ряда условий. Были введены квоты на перевозку подсанкционных товаров по железной дороге, объем за год не должен быть выше среднего объема за последние три года.

Ряд государств, в том числе все страны Евросоюза, вводит новые санкции против РФ в ответ на проводимую Москвой с 24 февраля спецоперацию по защите Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Ее началу предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

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