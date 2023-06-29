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Более 550 фур скопилось на выезде из Белоруссии в ЕС

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Фото: РИА Новости/Виктор Толочко
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Более 550 фур ждут очереди на выезд из Белоруссии в Польшу и Литву. Об этом 29 июня сообщил пограничный комитет Белоруссии в Telegram.

«Очередь легковых авто на въезд в страны ЕС увеличилась в 2 раза, фур — в 3,5 раза. Более 420 фур ожидают въезда перед польским пунктом пропуска Кукурыки (Козловичи). Его контрольные службы оформили 39% грузовиков от нормы. Литовские контрольные службы пропустили на свою территорию в среднем 39% большегрузов», — сообщило ведомство.

Еще около 240 легковых машин находятся в очереди на въезд в Литву и Польшу.

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Ранее, 27 мая, представитель налоговой палаты польского Люблина Михал Дерусь заявил, что на границе Польши с Украиной и Белоруссией скопились огромные очереди грузовиков. По его словам, стояло около тысячи грузовых автомобилей, что означает 45 часов ожидания.

До этого, 5 мая, польские грузоперевозчики перекрыли дорогу в Дорохуске Люблинского воеводства на границе с Украиной. Из-за этого образовалась пробка из нескольких сотен фур.

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