Логистические выводы: в России не хватает водителей грузовиков

Крупные логистические компании жалуются на нехватку водителей грузовых автомобилей. Дефицит составляет 21%, сообщили «Известиям» представители отрасли. Это подтверждают и данные крупнейших рекрутинговых компаний: только за последний год число соответствующих вакансий увеличилось в полтора раза. Из-за нехватки водителей автопарки частично простаивают, сообщили в компании ПЭК. Такая ситуация чревата серьезными поломкам транспорта: возможны заклинивание тормозов и неисправности электропроводки, отметили эксперты.

Некому водить

Дефицит водителей грузовиков массой свыше 3,5 т наметился в отечественной транспортно-логистической отрасли, выяснили «Известия». Нехватка кадров составляет 21%, сообщил замдиректора ПЭК Вадим Филатов. С этой оценкой в целом согласились в ГК «Маршалл» и Boxberry.

— В профессию мало кто хочет идти. Водить какие-то грузовики, ездить далеко, зимой, по нашим дорогам. Нет нормальных стоянок, условий для водителей, — посетовал в разговоре с «Известиями» гендиректор ГК «Маршалл» Михаил Белоусов.

Он также пожаловался, что не все автошколы готовят таких специалистов. А замгендиректора ПЭК Вадим Филатов отметил, что и для молодежи такая профессия становится всё менее привлекательной.

— Средний возраст водителей грузовиков составляет 48–52 года и продолжает увеличиваться, — сказал он.

Возросшую потребность в водителях подтвердили «Известиям» и сервисы по поиску персонала HeadHunter и SuperJob. Так, с 2019 года количество вакансий в сфере грузоперевозок выросло более чем в два раза.

— Логистика попала в топ-3 отраслей по темпам прироста, — сообщили «Известиям» в пресс-службе SuperJob.

За первое полугодие 2023 на HeadHunter размещалось по 5 тыс. вакансий водителей грузовиков ежемесячно.

— Средний прирост количества предложений о работе в сфере транспорта и логистики составил 38% за четыре года, — сообщили «Известиям» в агентстве.

Не те условия

— До 5% транспорта в автопарках некоторых компаний простаивает именно по причине нехватки водителей, — заявил замдиректора ПЭК Вадим Филатов. — Рост дефицита кадров ведет к нехватке транспортных средств для доставки грузов.

Длительное неиспользование грузовика может привести к поломкам, рассказал «Известиям» гендиректор «ААА Траксервис» (официальный дилер грузовиков MAN и Sinotruk в России) Юрий Желунов.

— Для грузовиков возрастом 4–5 лет простой больше двух месяцев может быть чреват протечкой сальников, заклиниванием ступицы или тормозов, выходом из строя электропроводки, — отметил эксперт. — Предугадать поломку невозможно, каждый случай индивидуален.

Проблемы с обслуживанием грузовиков ушедших производителей усугубляют дефицит кадров, считает автомобильный эксперт, майор ГИБДД в отставке Виктор Кондрашин.

— Сейчас тяжело достать детали для европейских легковых автомобилей, а для грузовиков — еще сложнее, — рассказал «Известиям» эксперт. — Это объясняется логистикой, так как габариты некоторых узлов грузовика заметно больше, чем у легковушки. Логистические цепочки усложнились, увеличились срок доставки комплектующих и цены на них.

При этом переходить на отечественные марки водители не спешат из-за иного, по сравнению с европейскими автомобилями, уровня комфорта, отметил Виктор Кондрашин. Несмотря на надежность отечественных грузовиков, люди за много лет привыкли именно к Mercedes и Volvo.

— Европейские производители внимательно относятся к материалам,

из которых сделан салон, наличию кондиционера, обогреву сидений и спальному месту, — отметил эксперт. — «КамАЗ» экономичнее и проще в обслуживании, но водители жалуются на неудобные кровать и водительское кресло. Нашим производителям надо поработать в этом направлении.

Иностранцы в помощь

Решить вопрос нехватки водителей можно путем найма иностранцев, считают представители ГК «Маршалл» и ПЭК.

— Но чтобы работать в России водителем грузовика, соискатель должен получить патент, — указал Михаил Белоусов. — При этом документ действует только определенное время и лишь в пределах региона, где его выдали. Такой водитель не сможет совершать межрегиональные перевозки.

Оформлять патент на каждый регион невыгодно, обратил внимание представитель отрасли, а оформить патент, который будет действовать в масштабах всей страны, нельзя.

Чтобы сократить кадровый дефицит водителей, необходимо отменить ограничение действия патента в пределах одного региона, полагают представители логистических компаний.

— Пока это отраслевая проблема, но через какое-то время она выйдет на государственный уровень, — полагает Михаил Белоусов. — Первыми ее почувствуют крупнейшие ритейлеры и маркетплейсы: услуги водителей станут дороже. Они станут кем-то вроде пилотов самолетов или новыми айтишниками.

При этом сейчас вся логистическая отрасль испытывает проблемы с персоналом, сообщили «Известиям» в HeadHunter. Выросла потребность в курьерах и менеджерах по продажам: число вакансий выросло на 40% и 36% соответственно. Для покрытия дефицита кадров большинству компаний приходиться нанимать людей без опыта и обучать их в процессе. Нехватку персонала в целом подтвердили «Известиям» также в логистических компаниях Boxberry и Pony Express.