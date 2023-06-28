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Белоруссия возбудила дело в отношении Литвы за преступления против беженцев

Белоруссия возбудила дело против Литвы за преступления против безопасности человечества
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Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
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Генеральная прокуратура Белоруссии возбудила уголовное дело в отношении Литвы по факту нарушения международного права в отношении беженцев. Об этом 28 июня сообщил Telegram-канал ведомства.

«Генпрокуратура по фактам грубого нарушения литовской стороной требований международного права, определяющих гражданские и политические права беженцев, депортации и необоснованного применения к мигрантам физической силы и специальных средств, намеренного неоказания им медицинской помощи, что повлекло наступление тяжких последствий, в том числе смерти беженцев, возбудила уголовное дело о преступлениях против безопасности человечества по ст. 128 УК РБ», — говорится в сообщении.

Уголовное дело направлено в следственный комитет для предварительного расследования.

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Ранее, 5 апреля, глава минюста Литвы Эвелина Добровольская заявила, что Вильнюс намерен отсудить у Минска как минимум €120 млн из-за ситуации с нелегальными мигрантами, пытающимися перебраться из Белоруссии в Литву.

6 марта председатель комитета по национальной безопасности и обороне сейма Литвы Лауринас Касчюнас заявил, что подготовил проект закона о строительстве на границе с Россией и Белоруссией фортификационных укреплений. После дискуссии министерства обороны по поводу данной идеи Касчюнас намерен зарегистрировать проект для обсуждения в сейме.

До этого, 16 февраля, Литва уведомила Минск о прекращении взаимодействия по обеспечению бесперебойного движения транспорта через границу. По данным белорусского погранкомитета, сотрудничество с таможенными и пограничными службами республики прекращается в одностороннем порядке.

В тот же день президент Белоруссии Александр Лукашенко сказал, что закрытие Польшей и Литвой пунктов пропуска на западных границах является экономической провокацией.

Летом 2021 года Латвия, Литва и Польша столкнулись с нелегальной миграцией с территории Белоруссии. В связи с этим в Литве в начале июля объявили экстремальную ситуацию на государственном уровне, а также начали устанавливать стену. Власти Латвии ввели режим чрезвычайной ситуации (ЧС) из-за наплыва нелегальных мигрантов. Также о строительстве забора на границе с Белоруссией заявили и в Польше.

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