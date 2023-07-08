ВСУ из РЗСО «Град» обстреляли Шебекино

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли Шебекино из реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град». Об этом 8 июля сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

«По предварительным данным, пострадавших нет. Один из снарядов попал на территорию центрального рынка с последующим возгоранием, также горит овощная база и один автомобиль. Оперативные и аварийные службы на месте, приступают к ликвидации последствий», — написал он в своем Telegram-канале.

Ранее, 3 июля, «Известия» показывали кадры восстановления Шебекино в Белгородской области. На них видно, как рабочие занимаются ремонтом кровель и фасадов поврежденных зданий. В то же время специалисты проводят уборку территорий.

25 июня в связи с улучшением оперативной обстановки были открыты въезды в город Шебекино и село Новая Таволжанка. Гладков отмечал, что в Шебекинском округе продолжаются восстановительные работы, их планируют завершить к 1 августа.

14 июня корреспондент «Известий» Алексей Полторанин показал кадры разрушений после обстрела Шебекино.

Гладков 9 июня сообщил, что три человека пострадали в результате обстрела Шебекино со стороны ВСУ. Также, по его словам, есть разрушения жилого фонда.

7 июня ВСУ обстреляли центр села Графовка Шебекинского округа Белгородской области из РСЗО «Град».

Как указал Гладков, из региона вывезено почти 60 тыс. человек. В пунктах временного размещения находится более 8 тыс. человек, а большая часть жителей переехала к родственникам.

5 июня глава Шебекинского городского округа Владимир Жданов рассказал, что ВСУ выпустили более 70 ракет из РСЗО «Град» по Новой Таволжанке.

Удары по приграничным российским регионам стали реакцией Киева на проводимую спецоперацию по защите Донбасса. О ее начале было объявлено президентом России Владимиром Путиным 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских войск.