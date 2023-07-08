Реклама
Прямой эфир
Мир
Почти 200 тыс. человек в Японии предписано эвакуироваться из-за ливней
Общество
Мишустин одобрил получение ФСБ доступа к базам данных заказов такси
Общество
Подозреваемых в нападении на адвоката Пономареву доставили в СК
Общество
Синоптики предупредили о грозе в отдельных районах Москвы 8 июля
Мир
Четыре человека погибли в Бразилии из-за обрушения здания
Мир
Эрдоган выразил надежду на переговоры с Путиным по зерновой сделке
Наука и техника
Ракета-носитель Falcon 9 вывела на орбиту 48 мини-спутников
Мир
Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил об отставке
Мир
Эрдоган выразил надежду на визит Путина в Турцию в августе
Происшествия
Средства ПВО сбили два беспилотника на подлете к Воронежу
Спорт
Рублев обыграл бельгийца Гоффена и вышел в четвертый круг Уимблдона
Происшествия
Женщину госпитализировали с ожогами после удара молнии в Коломне
Сюжет:

ВСУ из РЗСО «Град» обстреляли Шебекино

0
Фото: РИА Новости/Антон Вергун
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли Шебекино из реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град». Об этом 8 июля сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

«По предварительным данным, пострадавших нет. Один из снарядов попал на территорию центрального рынка с последующим возгоранием, также горит овощная база и один автомобиль. Оперативные и аварийные службы на месте, приступают к ликвидации последствий», — написал он в своем Telegram-канале.

«Обо всех посторонних тут же сообщаем — время-то непростое»
Как Белгородская область живет после террористической атаки ВФУ — в спецрепортаже «Известий»

Ранее, 3 июля, «Известия» показывали кадры восстановления Шебекино в Белгородской области. На них видно, как рабочие занимаются ремонтом кровель и фасадов поврежденных зданий. В то же время специалисты проводят уборку территорий.

25 июня в связи с улучшением оперативной обстановки были открыты въезды в город Шебекино и село Новая Таволжанка. Гладков отмечал, что в Шебекинском округе продолжаются восстановительные работы, их планируют завершить к 1 августа.

14 июня корреспондент «Известий» Алексей Полторанин показал кадры разрушений после обстрела Шебекино.

Гладков 9 июня сообщил, что три человека пострадали в результате обстрела Шебекино со стороны ВСУ. Также, по его словам, есть разрушения жилого фонда.

7 июня ВСУ обстреляли центр села Графовка Шебекинского округа Белгородской области из РСЗО «Град».

Как указал Гладков, из региона вывезено почти 60 тыс. человек. В пунктах временного размещения находится более 8 тыс. человек, а большая часть жителей переехала к родственникам.

5 июня глава Шебекинского городского округа Владимир Жданов рассказал, что ВСУ выпустили более 70 ракет из РСЗО «Град» по Новой Таволжанке.

Удары по приграничным российским регионам стали реакцией Киева на проводимую спецоперацию по защите Донбасса. О ее начале было объявлено президентом России Владимиром Путиным 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских войск.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023