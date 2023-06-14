«Известия» показали кадры разрушений после обстрела Шебекино

Некоторые здания в Шебекинском городском округе Белгородской области оказались разрушены в результате обстрела со стороны киевского режима. Корреспондент «Известий» Алексей Полторанин в среду, 14 июня, поделился кадрами с места событий.

Один из снарядов упал в нескольких метрах от многоквартирного жилого дома, в результате чего появилась воронка. В самом доме оказались выбиты стекла на первом и втором этажах. Стена дома также посечена осколками.

«Две тысячи с половиной, если быть точным. Это за последние 15 дней повреждения — жилые помещения, то есть как квартиры, так и дома, частный сектор... Били только по мирным. Полностью весь город, весь жилой. Мирные дома, садики, школы», — рассказала начальник управления ЖКХ Шебекинского городского округа Ирина Бережная.

Кроме того, после прилета снаряда в одном из торговых центров в Шебекино полностью выгорел второй этаж. Как рассказал предприниматель Андрей Климанов, в тот день он приехал проверить свою торговую точку и попал под удар, а спастись ему удалось благодаря лестнице.

«Голову повернул, а город весь горит. Мы не пострадали, потому что нас спасла лестница», — вспомнил Климанов.

Прилет снаряда также пришелся по строению летней кухни у одного из частных домов из-за чего постройка оказалась практически полностью разрушена. По словам корреспондента, в момент прилета снаряда на приусадебный участок внутри здания никого не было.

Ранее, 10 июня, жители Шебекино рассказали Алексею Полторанину, что ВСУ обстреливали мирные районы города.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков 9 июня сообщил, что три человека пострадали в результате обстрела Шебекино со стороны ВСУ. Также, по его словам, есть разрушения жилого фонда.

7 июня ВСУ обстреляли центр села Графовка Шебекинского округа Белгородской области из реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град».

5 июня глава Шебекинского городского округа Владимир Жданов рассказал, что ВСУ выпустили более 70 ракет из РСЗО «Град» по Новой Таволжанке.

Атаки на районы Белгородской области ужесточились в конце мая.

Удары по приграничным российским регионам стали ответом Киева на проводимую спецоперацию по защите Донбасса. Решение о ее начале было принято президентом России Владимиром Путиным 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских войск.