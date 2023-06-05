ВСУ выпустили более 70 снарядов за утро по Новой Таволжанке Шебекинского округа

Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили более 70 ракет из реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град» по Новой Таволжанке в Белгородской области. Об этом сообщил глава Шебекинского городского округа Владимир Жданов на оперативном совещании с губернатором региона Вячеславом Гладковым 5 июня.

Кроме того, по городу Шебекино было осуществлено более 15 прилетов из ствольной артиллерии. По словам главы округа, люди массово покидают город и его окрестности. Их определяют в пункты временного размещения (ПВР) в Белгороде.

Новость дополняется